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7 de agosto de 2026 - 17:19
Policiales

Marcelo Porcel, a juicio oral por la causa que investiga presuntos abusos sexuales a menores

La Justicia resolvió que Marcelo Porcel será juzgado en un juicio oral por la causa en la que está acusado de abuso sexual agravado y corrupción de menores.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Marcelo Porcel, a juicio oral por la causa que investiga presuntos abusos sexuales a menores.&nbsp;

Marcelo Porcel, a juicio oral por la causa que investiga presuntos abusos sexuales a menores. 

Marcelo Porcel será juzgado en un juicio oral por presunto abuso sexual agravado y corrupción de menores tras el rechazo de los planteos de su defensa. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50 hizo lugar al pedido del fiscal y la querella

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El juez Carlos Bruniard, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50 de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió elevar la causa a juicio oral. La decisión llegó tras rechazar los planteos de la defensa y aceptar el pedido del fiscal Pablo Turano y del abogado querellante Pablo Hawlena Gianotti, quienes solicitaron que el empresario sea juzgado ante un tribunal.

La acusación contra Porcel incluye abuso sexual gravemente ultrajante agravado por tratarse de víctimas menores de trece años y por su rol de guardador, en al menos diez hechos distintos. Además, enfrenta cargos por corrupción de menores de trece años en al menos diez oportunidades y por la producción de material sexual con menores de edad en un caso comprobado.

De acuerdo con el fallo la Justicia consideró que los delitos fueron cometidos de forma reiterada y en concurso, por lo que deberán contemplarse las penas previstas para cada una de las figuras imputadas. En tanto, la querella adelantó que pedirá una condena de 15 años de prisión.

La defensa de Marcelo Porcel buscó frenar el avance de la causa hacia el juicio oral con distintos planteos, aunque el juez Carlos Bruniard desestimó cada uno de los argumentos presentados.

Dos de los planteos centrales de la defensa apuntaban a declarar la nulidad de las declaraciones de los menores en Cámara Gesell y a dejar sin efecto los pedidos de juicio presentados por la querella y la fiscalía, bajo el argumento de que existían presuntas irregularidades procesales.

Además, Porcel planteó que los hechos que se le atribuyen no configuran ningún delito y pidió que se dicte su sobreseimiento. Sus abogados señalaron que las pruebas reunidas en la causa no alcanzan para sostener la acusación penal.

Además, la defensa pidió que se realizaran nuevas declaraciones testimoniales antes del juicio, incluyendo a personal doméstico, vigiladores, ex empleadores y especialistas, con el argumento de aportar contexto sobre la relación de Porcel con los menores y su entorno. El juzgado rechazó el planteo al entender que esas medidas no eran necesarias y que la investigación ya estaba cerrada.

La causa contra Marcelo Porcel

Según la investigación, los hechos denunciados se habrían registrado entre 2022 y 2023. El caso salió a la luz cuando los padres de los alumnos tomaron conocimiento de los relatos y decidieron limitar la asistencia de sus hijos a actividades y encuentros organizados por el empresario.

A partir de esa situación, en 2024 se radicaron formalmente las denuncias, que quedaron bajo investigación del fiscal Pablo Turano. Los menores denunciantes declararon en Cámara Gesell y aportaron sus relatos sobre los episodios que forman parte de la causa.

De acuerdo con la investigación, los lugares mencionados por las víctimas como escenarios de los hechos incluyen la vivienda familiar de Porcel en Palermo, un departamento desocupado de su madre en la Torre Le Parc, en Puerto Madero, y las oficinas del empresario.

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