Callejero Fino recibió prisión domiciliaria: qué tuvo en cuenta la Justicia. 

Tras permanecer detenido desde el 30 de agosto, Callejero Fino obtuvo la prisión domiciliaria bajo monitoreo electrónico. Además, la Justicia modificó la imputación y ahora enfrenta una acusación por portación ilegal de arma de guerra atenuada.

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La Justicia benefició a Callejero Fino con la prisión domiciliaria bajo monitoreo electrónico y dispuso un cambio en la imputación. El cantante pasó a estar acusado de portación ilegal de arma de guerra atenuada , en el marco de la causa que mantiene abierta desde su detención, el 30 de agosto.

La prisión domiciliaria comenzará a regir cuando la resolución quede firme . Mientras se completa la instalación del sistema de monitoreo electrónico, se dispusieron controles policiales semanales en horarios discontinuos .

La detención se produjo cuando Callejero Fino transitaba por la avenida Benavídez , en Tigre, a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok. El vehículo no tenía colocadas las chapas patentes y, además, contaba con el parabrisas polarizado , por lo que los efectivos decidieron detener su marcha.

Los agentes también secuestraron durante el procedimiento una pistola Glock calibre .40 y 12 municiones, que se encontraban en el panel de la puerta del conductor. El análisis balístico confirmó que el arma estaba apta para su uso y que tenía la numeración suprimida.

Los investigadores determinaron que la pistola estaba “dentro de la esfera de custodia” del músico, mientras que los registros oficiales establecieron que Callejero Fino no contaba con autorización como legítimo usuario de armas de fuego.

La defensa había intentado reducir la calificación del hecho al plantear que se trataba de tenencia ilegal de arma. El fiscal Cosme Iribarren, en cambio, había sostenido la figura de portación.

La jueza rechazó el pedido de la defensa porque entendió que el arma estaba al alcance del músico y en condiciones de uso inmediato mientras circulaba por la vía pública.

La Justicia consideró como atenuante el contexto de amenazas

La magistrada también hizo lugar a otro de los pedidos de la defensa y dispuso una nueva calificación: portación ilegal de arma de guerra atenuada, en concurso ideal con la supresión de la numeración.

Entre los elementos considerados por la Justicia estuvo el testimonio de Callejero Fino, quien explicó que llevaba el arma debido al temor que le generaban presuntas amenazas, hostigamientos y agresiones por parte de su exmánager, Mauricio Fernández. Según declaró, no tenía previsto utilizarla para cometer ningún ilícito.

El fallo señaló que la versión aportada por el músico estuvo acompañada por testimonios y denuncias previas que forman parte del expediente. Por su parte, Mauricio Fernández permanece detenido en otra causa que tramita en el Departamento Judicial de San Isidro.

El beneficio se cumplirá en una vivienda de La Lonja, Pilar, donde el cantante quedará bajo el cuidado de su pareja y será supervisado mediante un dispositivo de monitoreo electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Según la resolución, la pena en expectativa y una condena anterior de 7 años y 6 meses por robo doblemente agravado configuraban riesgos procesales. Aun así, la magistrada señaló que la fiscalía no había objetado la morigeración de la detención y valoró el arraigo familiar como un elemento para atenuar el riesgo de fuga.