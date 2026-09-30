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30 de septiembre de 2026 - 12:31
Espectáculos.

Dictaron prisión preventiva para Callejero Fino por riesgo de fuga

La Justicia hizo lugar al pedido del fiscal y ordenó que Callejero Fino continúe detenido en la causa por portación ilegal de un arma de guerra

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Dictaron prisión preventiva para Callejero Fino por riesgo de fuga

Dictaron prisión preventiva para Callejero Fino por riesgo de fuga

La Justicia ordenó la prisión preventiva de Callejero Fino en el marco de la causa en la que se encuentra acusado por portación ilegal de un arma de guerra. La resolución fue adoptada luego de considerar que existe peligro de fuga y que, por el momento, corresponde que el cantante continúe privado de su libertad mientras avanza la investigación.

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La medida había sido solicitada por el fiscal Cosme Iribarren, quien interviene en el expediente y pidió formalmente que el músico fuera procesado por el delito investigado.

Callejero Fino permanece detenido desde el pasado 30 de agosto, cuando fue interceptado por efectivos de la Policía Bonaerense durante un control vehicular realizado en la localidad de Villa La Ñata, partido de Tigre.

En ese procedimiento, los agentes identificaron al cantante mientras circulaba a bordo de una Volkswagen Amarok V6 sin patente. Al revisar el vehículo, encontraron una pistola Glock calibre 40 con 12 proyectiles en su interior.

Uno de los elementos que forman parte de la investigación es que la numeración del arma se encontraba suprimida, una circunstancia que agravó la situación judicial del artista y motivó la intervención de la Fiscalía.

Desde ese momento, la Justicia comenzó a investigar no solo la procedencia del arma, sino también las razones por las que el cantante la llevaba dentro de su vehículo y las circunstancias previas que podrían haber derivado en esa situación.

La versión de Callejero Fino sobre el arma

En su declaración, Callejero Fino planteó que venía atravesando una situación de amenazas y que esa circunstancia tendría relación directa con el hecho de que llevara un arma de fuego dentro de la camioneta.

Según sostuvo su defensa, el músico habría tomado esa decisión porque temía por su seguridad y la de su familia.

La investigación sumó un nuevo capítulo días atrás, cuando la Policía Bonaerense detuvo a Carlos Mauricio “Mauri” Fernández, exmanager del cantante, luego de una denuncia presentada por el propio artista.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, Callejero Fino denunció haber recibido amenazas por parte de Fernández. Esa situación sería uno de los principales argumentos que la defensa intenta incorporar para explicar por qué el músico tenía un arma en el vehículo al momento de ser detenido.

El exmanager, de 39 años, posee antecedentes penales por robo calificado en poblado y en banda, según la información policial difundida luego de su detención.

Para los investigadores, ahora será clave determinar si efectivamente existieron amenazas previas, en qué contexto se produjeron y si esas intimidaciones pueden vincularse de manera directa con la decisión del cantante de llevar consigo el arma.

Cómo fue la detención de Callejero Fino

La detención ocurrió el 30 de agosto durante un procedimiento llevado adelante en el cruce de calle Italia y la ruta 27, en la zona de Tigre.

En ese momento, Callejero Fino se trasladaba junto a su primo, Steven Joel Rocca, y tenía como destino el cumpleaños de J Rei, pareja de María Becerra.

Durante el control, los efectivos advirtieron que la camioneta en la que circulaban no tenía la patente colocada, por lo que avanzaron con la identificación y revisión del vehículo.

Fue entonces cuando encontraron la pistola Glock calibre 40 con 12 proyectiles. Tras el hallazgo, el cantante quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría Tigre 4ª de Benavídez.

A partir de allí quedó a disposición de la Justicia, que inició las actuaciones correspondientes por la presunta portación ilegal de un arma de guerra.

La situación judicial del músico también quedó bajo análisis a partir de sus antecedentes penales previos por robo calificado, un elemento que forma parte del expediente y que fue tenido en cuenta durante las distintas instancias de la causa.

La declaración ante la Fiscalía

El 11 de septiembre, Callejero Fino prestó declaración ante la Fiscalía de Benavídez acompañado por su defensa.

Al salir del lugar, esposado y escoltado por efectivos policiales, el artista intentó mantener contacto con los medios presentes, aunque un inconveniente técnico impidió que sus declaraciones fueran transmitidas en vivo.

Antes de la audiencia, su abogado había anticipado que el cantante se encontraba bien y dispuesto a contar su versión de los hechos.

La estrategia de la defensa se centró en sostener que Callejero Fino estaba siendo amenazado y que contaba con pruebas y testimonios para respaldar esa versión.

Además, su representante legal señaló que las presuntas amenazas habrían involucrado a su entorno familiar, un punto que consideran determinante para explicar la conducta del músico en los días previos a su detención.

La Justicia mantuvo su detención

Pese a los argumentos presentados por la defensa, la Justicia resolvió avanzar con la prisión preventiva.

El fiscal Cosme Iribarren había solicitado que el cantante fuera procesado por portación ilegal de arma de guerra y que continuara detenido durante el desarrollo de la causa.

Finalmente, el planteo fue aceptado y se determinó que existe riesgo de fuga, por lo que Callejero Fino deberá permanecer privado de su libertad.

La defensa, sin embargo, mantiene su postura y busca demostrar que el arma estaba vinculada con una situación previa de amenazas.

Mientras tanto, la causa continuará con la incorporación de pruebas, testimonios y pericias para determinar cómo llegó el arma a manos del cantante, cuál era su procedencia y qué grado de responsabilidad penal le corresponde.

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