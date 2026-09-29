30 días de prisión preventiva por robar teléfonos celulares en un boliche de Capital

La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas imputó a cuatro personas oriundas de la provincia de Salta en el marco de la investigación por la sustracción de nueve teléfonos celulares ocurrida en el interior de un boliche del barrio Alto La Viña.

El requerimiento de la Fiscalía se basó en los hechos registrados durante la madrugada del viernes 25 de septiembre y de acuerdo con la investigación, los cuatro imputados se encontraban en el interior del local, al que habían llegado juntos desde Salta en taxi, y durante la noche habrían recibido, mediante maniobras de pasamanos, nueve teléfonos celulares sustraídos a distintos concurrentes.

Durante la requisa, los efectivos encontraron en poder de una de las imputadas los nueve teléfonos celulares que habían sido sustraídos durante la noche y entre los aparatos recuperados había equipos de las marcas iPhone, Samsung y Xiaomi.

Prisión preventiva por 30 días A partir de estos elementos, la Fiscalía imputó a los cuatro acusados por el delito de Encubrimiento por Receptación Dolosa, previsto en el artículo 277, inciso 1°, apartado c, del Código Penal, en concurso real. La investigación también incorporó actas de procedimiento, testimonios, secuestros y reconocimientos de los teléfonos recuperados.

Durante la audiencia realizada en la jornada de hoy, el juez interviniente hizo lugar al pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía y dispuso que los cuatro imputados permanezcan privados de su libertad durante 30 días, mientras continúa la investigación penal preparatoria. La Fiscalía tiene previsto avanzar con distintas medidas probatorias, entre ellas la extracción y análisis de información de los teléfonos secuestrados a tres de los imputados, reconocimiento de personas en rueda e informes social y psicológico.

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