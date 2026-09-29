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29 de septiembre de 2026 - 13:10
Clima.

El Niño alcanzará su máxima intensidad en diciembre: qué se espera para Jujuy

El Niño alcanzará su máxima intensidad en diciembre y seguirá activo durante el verano. Qué efectos podría tener en Jujuy y el NOA

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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Los últimos informes internacionales muestran un escenario contundente. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó el 10 de septiembre que El Niño se encuentra en pleno fortalecimiento y existe una probabilidad superior al 90% de que se transforme en un evento muy fuerte durante los próximos meses.

Para el trimestre octubre, noviembre y diciembre de 2026, incluso se asigna un 75% de probabilidad a que alcance una intensidad excepcional dentro de los registros disponibles desde 1950.

El Niño continuará durante el verano

Las proyecciones oficiales de NOAA muestran actualmente una probabilidad del 100% de condiciones de El Niño durante los trimestres noviembre-diciembre-enero, diciembre-enero-febrero y enero-febrero-marzo.

Para febrero-marzo-abril, la probabilidad continúa siendo muy elevada, con un 97%, mientras que para marzo-abril-mayo disminuye al 82%.

Esto confirma que el fenómeno tendrá presencia durante prácticamente todo el verano argentino y podría extenderse, aunque debilitándose progresivamente, durante el otoño de 2027.

El Servicio Meteorológico Nacional también confirmó en su informe de septiembre que las condiciones actuales corresponden a una fase cálida del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

¿Qué puede pasar en Jujuy?

La situación despierta especial atención en Jujuy porque diciembre, enero y febrero coinciden con el período de mayores precipitaciones en gran parte de la provincia, especialmente en Valles y Yungas.

Sin embargo, es importante diferenciar dos cuestiones. El fortalecimiento de El Niño está confirmado, pero no implica por sí solo que Jujuy vaya a registrar lluvias por encima de lo normal.

El fenómeno modifica la circulación atmosférica a gran escala y puede favorecer determinados patrones de precipitaciones en Argentina, aunque sus efectos no son iguales en todas las regiones.

Los modelos muestran señales más claras de lluvias superiores a los valores habituales sobre sectores del noreste argentino, principalmente Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.

En el NOA, y particularmente en Jujuy, el comportamiento de las lluvias dependerá además de otros fenómenos regionales y de cómo evolucione la atmósfera durante los próximos meses.

Un verano bajo seguimiento

La última actualización del NOAA indica que las temperaturas superficiales del Pacífico ecuatorial continúan aumentando. Durante agosto, el índice Niño 3.4 alcanzó una anomalía de +1,8 °C, mientras que en otras áreas del Pacífico las anomalías ya superaban los +3 °C.

Los especialistas advierten además que un Niño más intenso aumenta las posibilidades de determinados impactos climáticos, pero no garantiza que esos efectos se produzcan con la misma magnitud en todas las regiones.

Por ese motivo, para conocer con mayor precisión qué podría ocurrir en Jujuy durante diciembre, enero y febrero, será clave seguir las próximas actualizaciones del pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional.

Con el período más lluvioso del año cada vez más cerca y un Niño fortaleciéndose en el Pacífico, el verano 2026-2027 quedará especialmente bajo seguimiento en Jujuy y el resto del NOA.

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