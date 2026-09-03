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3 de septiembre de 2026 - 20:39
Sociedad

La ONU alertó por el El Niño más fuerte registrado: sus efectos en Sudamérica

La Organización Meteorológica Mundial alertó que El Niño tendrá una intensidad excepcional y alcanzará su pico máximo hacia finales de este año.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La ONU alertó por el El Niño más fuerte registrado: sus efectos en Sudamérica.&nbsp;

La ONU alertó por el El Niño más fuerte registrado: sus efectos en Sudamérica. 

El Niño será uno de los fenómenos climáticos más intensos de los últimos años y alcanzará su pico máximo hacia finales de 2026, de acuerdo con la información difundida por la Organización Meteorológica Mundial.

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La ONU alertó por el El Niño más fuerte registrado

Un fenómeno climático de características extraordinarias comienza a instalarse en el planeta. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió en un reciente informe que El Niño avanza hacia una fase de fuerte intensificación y podría convertirse en el más potente registrado en las últimas cuatro décadas, generando un escenario de especial atención para los próximos meses.

De acuerdo con las proyecciones técnicas, hay casi un 100% de probabilidades de que el fenómeno conserve su máxima intensidad hasta febrero de 2027, con un impacto que podría modificar de forma drástica los patrones climáticos a nivel global durante gran parte del año.

El origen de este escenario está en el marcado calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial centro-oriental. Los datos de la OMM reflejan una evolución preocupante: mientras que entre mayo y julio la temperatura del océano se encontraba 1,5 °C por encima de la media histórica, entre finales de julio y mediados de agosto el registro aumentó hasta ubicarse entre 2,2 °C y 2,6 °C por encima de los valores habituales.

Este cambio en la temperatura y dinámica de las aguas repercute directamente en los vientos, modifica la presión atmosférica y genera importantes alteraciones en la distribución global de las precipitaciones.

António Guterres, secretario general del organismo, alertó sobre la evolución del fenómeno y aseguró que El Niño “se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos”. Además, sostuvo que la evidencia científica ratifica que la Tierra atraviesa un escenario de alto riesgo.

Si bien El Niño es un fenómeno natural y cíclico, que aparece cada dos a siete años y suele extenderse entre 9 y 12 meses, los científicos ponen el foco en su interacción con el cambio climático y la creciente crisis ambiental.

Entre septiembre y noviembre de 2026, las proyecciones de la OMM señalan una alta probabilidad de temperaturas superiores a las habituales en casi todas las regiones terrestres.

El fenómeno también provocaría alteraciones significativas en las precipitaciones, siguiendo un patrón típico de los episodios fuertes de El Niño.

El impacto del fenómeno El Niño en Argentina y América Latina

El impacto de El Niño ya es evidente en distintos puntos de la región. Panamá y El Salvador declararon la emergencia, mientras que Perú extendió la medida a casi la totalidad de sus departamentos y Ecuador activó la alerta roja debido a la intensificación de las anomalías climáticas.

Por su parte, Brasil reforzó la vigilancia y el operativo de brigadistas destinados a combatir los incendios forestales. Al mismo tiempo, el calentamiento de las aguas oceánicas tuvo consecuencias en el Pacífico, donde se registró la formación simultánea de tres huracanes de gran magnitud.

En Argentina, Pedro Di Nezio, director del Servicio Meteorológico Nacional, señaló que la dinámica atmosférica de El Niño tiene efectos diferentes de acuerdo con la región.

En Cuyo, las precipitaciones ayudan a aliviar una sequía histórica de 15 años, mientras que en la Cuenca del Plata, el Litoral y la región central el incremento de las lluvias eleva el riesgo de crecidas e inundaciones.

Ante la posibilidad de un escenario climático extremo, el Gobierno Nacional puso en marcha un esquema de coordinación federal mediante la Agencia Federal de Emergencia (AFE), que depende del Ministerio de Seguridad.

Como parte del operativo, se creó la Mesa de Preparación ante El Niño y se puso en funcionamiento el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, que prioriza el seguimiento de las provincias de la Cuenca del Plata, como Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe.

El plan establece un sistema de respuesta escalonada frente a tormentas extremas, que serán monitoreadas mediante el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname).

A su vez, varias jurisdicciones crearon comités de gestión del riesgo para articular acciones de prevención y asistencia con los municipios, ante la posibilidad de temperaturas superiores a las habituales y lluvias intensas hacia el cierre de 2026 por el fenómeno El Niño.

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