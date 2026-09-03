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3 de septiembre de 2026 - 16:22
Sociedad.

Hamburguesa de berenjenas: una receta fácil y saludable para sorprender en la mesa

Esta opción permite incorporar a las berenjenas de una manera diferente y es una buena opción para que los más chicos disfruten de un plato saludable.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cómo hacer hamburguesa de berenjenas, paso a paso.

Cómo hacer hamburguesa de berenjenas, paso a paso.

Aunque en muchas ocasiones las berenjenas ocupan un lugar secundario en la cocina, esta hortaliza tiene características que le permiten convertirse en el elemento central de numerosas preparaciones. Su versatilidad hace posible incorporarla a una amplia variedad de platos y adaptarla tanto a recetas clásicas como a alternativas más creativas.

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Gracias a las características que presenta tanto en boca como en sabor, la berenjena se adapta fácilmente a distintas propuestas gastronómicas y resulta una buena elección cuando se quiere salir de las recetas de siempre. No hace falta recurrir a una larga lista de productos: con pocos ingredientes bien combinados, esta hortaliza puede adquirir una apariencia, una textura y un sabor completamente diferentes.

Entre las alternativas que destacan por su sencillez se encuentran las hamburguesas elaboradas con berenjena. Esta preparación ofrece una manera distinta de utilizar el vegetal, transformándolo en una pieza con una cobertura dorada y crujiente, mientras que su interior conserva una textura tierna y jugosa, además de un sabor intenso.

Ingredientes

  • 2 berenjenas medianas
  • 1 cebolla pequeña
  • 2 dientes de ajo
  • 1 huevo
  • 4 cucharadas de pan rallado
  • 2 cucharadas de queso rallado (opcional)
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • Aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer hamburguesa de berenjenas, paso a paso

  • Después de lavar las berenjenas, retira las partes que sea necesario y córtalas en dados de tamaño pequeño.
  • Pon una sartén al fuego con una pequeña cantidad de aceite de oliva. Agrega la berenjena y saltéala durante aproximadamente 8 a 10 minutos, revolviendo de forma ocasional, hasta conseguir que se ablande y adquiera un ligero tono dorado.
  • Mientras se cocina la berenjena, corta la cebolla y los dientes de ajo lo más finamente posible. Incorpóralos a la sartén y continúa la cocción hasta que la cebolla pierda su color crudo, se vuelva transparente y quede bien tierna junto con el resto de los ingredientes.
  • Retira todo del fuego y coloca el preparado en un recipiente amplio. Déjalo reposar durante unos minutos para que reduzca un poco su temperatura antes de seguir.
  • Cuando la mezcla esté templada, añade el huevo, el pan rallado, el queso rallado —en caso de utilizarlo— y el perejil. Remueve y combina todo hasta conseguir una preparación uniforme, compacta y sin ingredientes sin integrar.
  • Ajusta el sabor de la preparación agregando sal y pimienta según tu preferencia. Si notas que la masa quedó demasiado húmeda, floja o no conserva bien su forma, incorpora pequeñas cantidades adicionales de pan rallado hasta alcanzar una consistencia fácil de trabajar.
  • Humedece ligeramente tus manos y toma porciones de la mezcla para moldearlas hasta obtener hamburguesas del tamaño que prefieras. Trabajar con las manos mojadas ayudará a impedir que el preparado se adhiera a la piel.
  • Coloca una sartén antiadherente sobre el fuego, añade una pequeña cantidad de aceite y, cuando esté caliente, cocina las hamburguesas durante 3 o 4 minutos de cada lado. Deben quedar bien doradas en el exterior y presentar una estructura firme al finalizar la cocción.
  • Durante los primeros minutos, evita manipularlas o darles la vuelta antes de tiempo. Es importante dejar que se forme una costra dorada en una de las caras para que mantengan su integridad y no se desarmen. Una vez listas, sírvelas calientes, ya sea por sí solas o junto con una salsa de yogur.

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