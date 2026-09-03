Viral: lo echaron de un encuentro de "farmear aura" al descubrir que era un therian

Lo echaron de un encuentro de "farmear aura" al descubrir que era un therian.

Durante las últimas semanas , varias plazas del conurbano bonaerense se convirtieron en puntos de encuentro para cientos de adolescentes . Allí, los jóvenes participaron de las denominadas “batallas de farmear aura” , una expresión de la cultura juvenil que alude a realizar acciones destinadas a proyectar una imagen de mayor atractivo.

Uno de los encuentros celebrados en La Plata terminó siendo viral al tomar un rumbo inesperado cuando un therian , integrante de otra subcultura juvenil que ganó notoriedad meses atrás, irrumpió durante la competencia . Su presencia generó una reacción inmediata entre algunos de los asistentes, que terminaron retirándolo del lugar a los empujones .

El episodio tuvo lugar durante la tarde de este sábado en Plaza Moreno , en La Plata. La convocatoria comenzó a las 15 , luego de ser difundida mediante TikTok desde la cuenta “La Plata Aura” , que utilizó la plataforma para organizar la competencia.

La dinámica del encuentro contemplaba la participación de un grupo de jóvenes encargado de evaluar las actuaciones . Por su parte, las concursantes disponían de 60 o 90 segundos para presentar sus respectivas performances frente al público. Mientras se desarrollaban las intervenciones, otros asistentes registraban cada momento con sus teléfonos celulares o acompañaban a los participantes con gritos y muestras de apoyo.

Lo echaron por therian

De acuerdo con las fotos y grabaciones que comenzaron a circular en las plataformas digitales, durante la jornada se hizo presente un therian, término utilizado para referirse a jóvenes que se identifican o se autoperciben como animales. Su aparición se produjo en medio del grupo de adolescentes que participaba de la actividad. Al notar que no formaba parte de quienes competían por “farmear aura”, algunos asistentes decidieron hacerlo abandonar el lugar.

Tras la reacción de los presentes, el joven que se encontraba caracterizado como therian bajó del escenario y se alejó de la zona de competencia hasta integrarse entre el público que se encontraba allí.

¿Qué es farmear aura?

En las redes sociales, el término “aura” pasó a utilizarse con un sentido diferente al que tradicionalmente se le atribuía. En lugar de aludir únicamente a esa supuesta energía o fuerza que rodea a una persona, la palabra comenzó a emplearse para describir la impresión que alguien genera, especialmente cuando se destaca por su seguridad, atractivo, personalidad o magnetismo.

Dentro de este lenguaje digital, decir que una persona “tiene mucha aura” significa que proyecta confianza y una determinada actitud o estilo de manera natural, sin aparentar demasiado esfuerzo. En cambio, cometer una acción incómoda o atravesar un momento bochornoso puede interpretarse como una pérdida de esa presencia, expresada habitualmente con la frase “perder aura”.

El concepto de “farmear” que aparece en esta expresión juvenil tiene su origen en la terminología propia de los videojuegos. Dentro de ese universo, el verbo describe la práctica de repetir una misma actividad o completar determinadas tareas de manera constante para acumular recompensas, como recursos, puntos, dinero ficticio o puntos de experiencia.

Con el tiempo, esa idea comenzó a utilizarse fuera de las pantallas y pasó al lenguaje cotidiano. En este contexto, “farmear aura” hace referencia a comportarse o realizar determinadas acciones con el objetivo de reforzar progresivamente la imagen de una persona, haciendo que parezca más llamativa, interesante, segura o admirable ante los demás.

En términos sencillos, “farmear aura” puede entenderse como sumar una especie de crédito de carisma o presencia personal. La expresión no suele emplearse de manera literal, sino que incorpora un tono jocoso y exagerado, propio de la forma en que se utilizan muchas expresiones en internet.

Por eso, una acción que destaque puede convertirse en motivo para decir que alguien está “farmeando aura”. Por ejemplo, la frase puede aparecer cuando una persona realiza una jugada destacada durante un partido, completa una maniobra difícil manteniendo la calma o simplemente se desplaza con una actitud que transmite mucha confianza.

En cualquiera de esos casos, los demás pueden recurrir al término para señalar, generalmente en tono de broma, que está acumulando “aura”.