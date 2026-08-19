Farmear aura: qué significa y cómo hacerlo en grupo. 

“Farmear aura” o “aura farming” son expresiones que ganaron popularidad en los últimos tiempos y que ya forman parte del lenguaje cotidiano de muchos niños y adolescentes. Mientras ellos las usan con naturalidad, muchos adultos todavía se preguntan qué significan.

La expresión “farmear aura” se multiplicó en redes sociales y memes, impulsada principalmente por la Generación Z . Aunque nació en el mundo de los videojuegos, hoy también se utiliza en la vida cotidiana e incluso dio lugar a particulares “batallas” en las calles.

Para quienes superan los 30 , la expresión puede resultar desconocida. Sin embargo, su significado y las situaciones en las que se utiliza reflejan los códigos de una generación influenciada por los videojuegos , el anime y las tendencias de internet .

“Farmear aura” reúne términos propios de distintos ámbitos. La palabra “farmear”, por ejemplo, proviene de los videojuegos y describe la acción de repetir una actividad para conseguir recursos , experiencia o puntos que permitan mejorar a un personaje.

En cambio, “aura” representa las cualidades que una persona proyecta, como seguridad, carisma, presencia o magnetismo. Por eso, “farmear aura” significa llevar adelante acciones o adoptar actitudes que permiten ganar, de manera simbólica, carisma y admiración ante los demás, ya sea en internet o en la vida cotidiana.

Entre 2024 y 2025, el concepto empezó a ganar fuerza en los fandoms de anime y las comunidades gamer. TikTok, Instagram y X fueron claves para impulsar su difusión, con usuarios que incorporaron el término a memes, videos y comentarios.

Frases como “+1000 de aura” o “perdió aura” se incorporaron al lenguaje de las redes para destacar o ironizar sobre determinadas actitudes. La lógica es sencilla: cada acción puede sumar o restar puntos en un supuesto marcador invisible de aura.

“Farmear aura” consiste, en pocas palabras, en ganar puntos de carisma o presencia frente a los demás. Una respuesta ingeniosa, una pose desafiante o una actitud segura pueden sumar, mientras que un momento incómodo, una torpeza o una risa inoportuna pueden hacer que el marcador baje.

Las batallas de “farmear aura” son competencias cara a cara sin contacto físico ni habilidades deportivas. Los participantes buscan destacarse mediante poses, gestos, movimientos, bailes o referencias a memes y figuras deportivas.

Entre los gestos que suelen aparecer en estas batallas está el “six-seven”: los participantes levantan ambas manos y las mueven de un lado a otro de forma alternada. La seña nació a partir del meme “6 7”, relacionado con Skrilla, y se volvió masiva después de que LaMelo Ball la popularizara en la NBA.

El repertorio se completa con el “mewing”, una técnica facial viral en redes, y las denominadas “aura walks”: caminatas exageradamente seguras o calculadas con las que se busca transmitir mayor presencia.

Furor por las batallas para “farmear aura”

El sábado 22 de agosto, desde las 16, se llevará a cabo en Plaza Belgrano un encuentro de “farmear aura”. La competencia será abierta y los participantes tendrán que improvisar para demostrar su presencia y conseguir el respaldo del público.

El sábado pasado, Paraná, Entre Ríos, fue sede de una particular competencia: la primera “batalla de farmeo de aura”. El creador de contenido Teo Sac, cuyo nombre real es Teo Sachsel Furman, está detrás de la cuenta Humor Paranaense. La convocatoria nació como una broma en redes, siguiendo el estilo de una juntada de Therians que había realizado anteriormente.

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Sin embargo, la propuesta tuvo una repercusión inesperada y decidió finalmente concretarla.