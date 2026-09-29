Cómo vaciar la papelera de WhatsApp y liberar espacio en el celular. 

A diferencia de otras aplicaciones, WhatsApp no dispone de una papelera para eliminar archivos, aunque sí ofrece herramientas para gestionar el almacenamiento y liberar espacio en el celular. Cómo vaciarla, los detalles, en la nota.

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WhatsApp no cuenta con una papelera propiamente dicha , pero ofrece distintas herramientas que permiten liberar espacio de almacenamiento en el celular .

La aplicación puede ocupar una gran cantidad de memoria, no solo por las conversaciones guardadas, sino también por la acumulación de fotos, videos, audios y documentos que se reciben y comparten diariamente.

Ante la ausencia de un botón para “vaciar todo” de una sola vez , WhatsApp y el sistema operativo del teléfono cuentan con diferentes herramientas que permiten localizar y eliminar archivos innecesarios sin perder los chats .

WhatsApp permite revisar de manera sencilla cuánto espacio ocupa en el teléfono. Para hacerlo, hay que ingresar a los chats, tocar los tres puntos ubicados en la parte superior y seleccionar “Ajustes”. Después, se debe entrar en “Almacenamiento y datos” y elegir “Administrar almacenamiento”, donde aparece el total de memoria utilizada.

El apartado “Administrar almacenamiento” permite ordenar la limpieza mediante diferentes categorías. Entre ellas se encuentra “De más de 5 MB”, donde se agrupan los archivos más pesados. Borrarlos permite recuperar espacio en el celular sin eliminar el contenido de las conversaciones, ya que los archivos pueden descargarse nuevamente si se necesitan.

Los canales de WhatsApp también pueden acumular archivos y ocupar espacio en el teléfono. Para limpiarlos, hay que ingresar en “Administrar almacenamiento”, tocar “Canales” y acceder a “Detalles del almacenamiento”. Allí es posible seleccionar los canales y eliminar las fotos o videos que ya no se necesiten.

La app también permite realizar una limpieza masiva de archivos. Para hacerlo, se debe mantener presionado uno de los elementos, seleccionar los demás o utilizar la opción “Seleccionar todos”. También es posible eliminar copias duplicadas del mismo archivo, lo que ayuda a recuperar espacio de almacenamiento en el teléfono.

También es posible recuperar almacenamiento eliminando la caché de WhatsApp desde los ajustes del teléfono. Dentro de “Aplicaciones”, hay que buscar WhatsApp, ingresar en “Almacenamiento” y seleccionar “Borrar caché”. Los datos eliminados son temporales, por lo que pueden volver a descargarse automáticamente cuando la aplicación los requiera.

Otra alternativa consiste en limpiar el contenido de un chat específico. Para ello, hay que abrir la conversación, tocar el menú de más opciones, ingresar en “Más” y seleccionar “Vaciar chat”.

WhatsApp permite marcar o desmarcar los archivos que se quieren borrar mediante “Borrar contenido multimedia”, incluyendo fotos, videos y GIF, stickers, documentos y audios.

La aplicación ofrece además la posibilidad de eliminar todos los mensajes, archivos y enlaces de una conversación sin borrar el chat. En el caso de los grupos, esta opción tampoco implica abandonarlos. La conversación permanecerá en la pestaña principal de WhatsApp hasta que el usuario decida eliminarla manualmente.

¿Por qué no existe una papelera en Whatsapp?

A diferencia de otras aplicaciones, WhatsApp no tiene una papelera propia. Para gestionar el espacio ocupado, ofrece la sección “Administrar almacenamiento”, desde la que es posible encontrar y eliminar archivos multimedia según distintos criterios, como tamaño, antigüedad o cantidad de veces que fueron reenviados, sin eliminar los chats.

La llamada “basura” de WhatsApp no es igual para todos y depende de los hábitos de cada usuario. Puede incluir archivos de caché, fotos y videos que fueron reenviados en reiteradas ocasiones, contenidos pesados que ya no son necesarios, audios y material descargado de canales.