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19 de septiembre de 2026 - 09:47
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El peligro detrás de algunos retos virales: cómo captan y manipulan a menores en internet

La abogada María Eugenia Jamarli habló en Canal 4 sobre los peligros que pueden esconderse detrás de algunos desafíos difundidos en redes sociales y advirtió sobre grupos que buscan captar y manipular a menores.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
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“Esta temática hoy nos interpela a todos, porque no es solamente un reto viral”, sostuvo Jamarli, quien advirtió sobre la necesidad de prestar atención a las conductas de los chicos y al contenido con el que interactúan en internet.

Falsas desapariciones y el riesgo de naturalizar las alertas

Jamarli alertó que la repetición de este tipo de episodios podría provocar que la sociedad pierda sensibilidad frente a una desaparición real. “Cuando se hace falsa la información, las personas empiezan a creer en su inconsciente que es una broma, un reto viral, y no buscan al menor”, explicó.

En este punto es importante aclarar que Alerta Sofía no se activa automáticamente ante cada desaparición de un menor. El sistema nacional está destinado a casos de niños y adolescentes de menos de 18 años considerados en alto riesgo inminente, y su activación debe ser solicitada por la autoridad judicial a cargo de la investigación.

El mecanismo busca realizar una difusión rápida y masiva de aquellos casos que cumplen con determinados criterios, utilizando medios de comunicación, redes sociales, telefonía y fuerzas de seguridad.

Grupos violentos que buscan captar a chicos en internet

Durante la entrevista, Jamarli también hizo referencia a los denominados grupos sádicos en línea, entre ellos redes conocidas bajo el nombre “764”.

Según explicó, estos espacios pueden comenzar como comunidades virtuales (usualmente en Tik Tok) en las que participan menores y posteriormente convertirse en ámbitos de manipulación, amenazas y violencia.

La existencia de este tipo de redes fue advertida por organismos internacionales. El FBI informó que “764” se utiliza actualmente como una denominación amplia para distintas redes violentas en internet que buscan acercarse a menores a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y videojuegos, generar confianza y posteriormente manipularlos o extorsionarlos.

En septiembre de 2026, el organismo estadounidense informó que investigaba a más de 500 personas vinculadas a redes violentas asociadas con esta denominación y sus ramificaciones. También señaló que una proporción importante de quienes forman parte de estas comunidades son menores de edad.

Qué señales pueden advertir que un menor está siendo manipulado

Consultada sobre las señales a las que deberían prestar atención padres y adultos responsables, Jamarli mencionó especialmente el aislamiento, cambios importantes en el comportamiento y auto flagelo.

“Primero, más que el reto viral, hay que saber si el niño está captado dentro de alguno de estos grupos”, explicó.

También indicó que algunas de estas comunidades utilizan símbolos o marcas como una forma de pertenencia. Ante cualquier cambio abrupto de conducta, recomendó prestar especial atención a las personas con las que el menor se comunica y a las plataformas que utiliza.

El FBI también identifica como señales de alerta el aislamiento creciente, el abandono repentino de actividades habituales, el uso de cuentas desconocidas y la existencia de amenazas o chantajes recibidos a través de plataformas digitales.

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