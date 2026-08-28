Instagram y Facebook cambiarán para los menores de 18 años: cuáles son las 13 nuevas restricciones

Instagram y Facebook incorporarán nuevas restricciones para los usuarios menores de 18 años en Estados Unidos. Los cambios incluyen un límite diario de uso, bloqueos nocturnos, notificaciones silenciadas durante el horario escolar y mayores controles sobre los contenidos y contactos.

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Las medidas forman parte de un acuerdo alcanzado por Meta con 52 fiscales generales de estados, territorios y el Distrito de Columbia. La compañía deberá implementarlas progresivamente durante los próximos seis meses y mantener algunas de ellas hasta por diez años.

A diferencia de las herramientas de seguridad que ya ofrecían las plataformas, las nuevas protecciones estarán activadas por defecto. Para deshabilitar varias de ellas, los adolescentes necesitarán la autorización de un padre, madre o tutor.

Uno de los principales cambios será la implementación de un máximo de dos horas diarias de uso acumulado entre Instagram y Facebook.

El contador sumará el tiempo que cada adolescente permanezca en ambas aplicaciones, aunque utilice más de una cuenta. Según Meta, el sistema estará preparado para detectar perfiles secundarios vinculados con un mismo usuario.

Este límite no podrá desactivarse sin la intervención de un adulto responsable. Además, si TikTok y YouTube adoptan medidas equivalentes, el máximo podría reducirse automáticamente a una hora por aplicación.

Bloqueo de funciones durante la madrugada

Las cuentas de adolescentes tendrán activado un modo nocturno que impedirá publicar y acceder al feed, las historias, la sección Explorar y los Reels entre las 0 y las 6.

No será solamente una advertencia para dejar de utilizar la plataforma: durante esa franja horaria, las funciones quedarán directamente bloqueadas. Los mensajes privados permanecerán disponibles para que los jóvenes puedan comunicarse con familiares o amigos.

La restricción tendrá inicialmente una vigencia de cinco años. Si otras plataformas se suman al acuerdo, podría extenderse durante una década y ampliar su horario desde las 22 hasta las 7.

Notificaciones silenciadas durante el horario escolar

De lunes a viernes, entre las 8 y las 15, Instagram y Facebook silenciarán automáticamente las notificaciones de los usuarios menores de edad durante el período escolar.

La medida no impedirá ingresar a las aplicaciones, pero evitará las alertas que puedan interrumpir las actividades en clase. Los mensajes directos y las advertencias relacionadas con la seguridad de la cuenta estarán exceptuados.

Avisos para interrumpir el uso continuo

Las plataformas también mostrarán recordatorios cada 15 minutos de utilización ininterrumpida. A su vez, aparecerán nuevas alertas cuando el tiempo acumulado durante el día llegue a los 60 y 90 minutos.

Meta explicó que la intención es interrumpir el desplazamiento automático por la pantalla y promover una decisión consciente sobre la continuidad del uso.

La posibilidad de elegir un feed no personalizado

Los adolescentes podrán optar por un feed que no esté organizado por el algoritmo de recomendaciones de Meta. De esta manera, tendrán la posibilidad de ver contenidos sin que sean seleccionados y ordenados en función de su actividad previa.

Las plataformas recordarán periódicamente que esta alternativa se encuentra disponible. Los adultos responsables también podrán fijarla como configuración permanente, para evitar que sea modificada sin autorización.

La reproducción automática podrá desactivarse

Otra de las novedades será la posibilidad de deshabilitar el “autoplay” o reproducción automática. Cuando esta opción esté activa, el usuario deberá deslizar o tocar la pantalla para avanzar hacia el siguiente contenido.

Los padres o tutores podrán dejar la función desactivada de forma permanente mediante las herramientas de supervisión.

Los “me gusta” estarán ocultos por defecto

El número de “me gusta” y reacciones no aparecerá inicialmente en las publicaciones propias ni en las de otros usuarios.

La medida busca reducir la comparación social vinculada con la cantidad de interacciones que recibe cada contenido. El contador solamente podrá volver a mostrarse con la autorización del adulto encargado de supervisar la cuenta.

Bloqueo de filtros de cirugía estética y maquillaje extremo

Los menores tampoco podrán utilizar filtros que simulen cirugías estéticas o transformaciones extremas mediante maquillaje.

Meta ya aplicaba restricciones sobre algunos de estos efectos, pero el acuerdo ampliará el alcance del bloqueo. La configuración estará activa por defecto y no podrá modificarse desde la cuenta del adolescente.

Mayor control sobre la edad de los usuarios

La compañía deberá reforzar sus sistemas para detectar perfiles pertenecientes a menores de 13 años y retirarlos de las plataformas.

También intentará identificar a los adolescentes de entre 13 y 17 años que hayan colocado una fecha de nacimiento falsa para evitar las restricciones. En esos casos, las cuentas serán trasladadas automáticamente a la experiencia diseñada para menores.

Un auditor independiente revisará anualmente estos mecanismos durante cinco años. Meta, además, impulsará que las tiendas de aplicaciones verifiquen la edad y soliciten autorización parental antes de permitir determinadas descargas.

Contenidos adaptados para mayores de 13 años

Las cuentas de adolescentes quedarán incluidas automáticamente en una configuración de contenidos clasificada como “13+”.

La empresa utilizará criterios similares a los empleados en las clasificaciones cinematográficas y tendrá en cuenta las opiniones de padres y especialistas. Los menores tampoco podrán seguir o interactuar con perfiles que la plataforma considere inapropiados para su edad.

Más protección frente al contacto de adultos

Las cuentas de adolescentes continuarán siendo privadas por defecto. A esto se sumarán nuevas barreras destinadas a evitar que adultos considerados potencialmente sospechosos puedan encontrar, seguir o enviar mensajes a menores.

Meta no precisó cuáles serán los mecanismos técnicos utilizados, aunque confirmó que reforzará los sistemas de detección y prevención de contactos no deseados.

Respuestas más rápidas ante los reportes

Instagram y Facebook incorporarán una nueva vía para que los adolescentes denuncien contenidos que les generen preocupación.

La empresa asumió el compromiso de responder el 90% de esos reportes en un plazo inferior a seis horas. También deberá evaluar periódicamente la exposición de los menores a experiencias potencialmente perjudiciales, con asesoramiento de especialistas externos.

Más herramientas para el control parental

Los adultos vinculados como supervisores recibirán alertas cuando el adolescente agregue una cuenta secundaria, se relacione con un perfil considerado sospechoso o intente modificar las protecciones activadas.

También podrán consultar actualizaciones sobre el tiempo de uso y los cambios realizados en la configuración. Para habilitar esta supervisión será necesario el consentimiento tanto del adolescente como del adulto responsable.

Por el momento, las nuevas disposiciones fueron anunciadas para las cuentas de menores en Estados Unidos. Meta todavía no confirmó si extenderá el mismo esquema de restricciones a otros países.