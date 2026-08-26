Meta pagará US$17.000 millones por la adicción de menores. 

Meta acordó pagar 16.700 millones de dólares a varios estados de Estados Unidos para cerrar una demanda que cuestionaba el impacto de Instagram y Facebook en niños y adolescentes. La empresa había sido acusada de promover deliberadamente un uso adictivo de sus plataformas entre los menores.

Meta pagará 16.700 millones de dólares para poner fin a un histórico juicio en Estados Unidos en el que varios estados acusaron a la compañía de haber fomentado deliberadamente la adicción de niños y adolescentes a Instagram y Facebook .

El acuerdo contempla además medidas para restringir el acceso y el uso de las plataformas por parte de menores.

Como parte del acuerdo, la compañía de Mark Zuckerberg deberá implementar modificaciones en el funcionamiento y la configuración de sus redes sociales. El fiscal general de California, Rob Bonta , destacó que Meta aceptó realizar “grandes transformaciones” destinadas a disminuir el riesgo de daño asociado a sus plataformas , que comenzarán a aplicarse en los próximos meses.

Después de años de reclamos de padres y especialistas por los efectos de las redes sociales sobre los menores, Meta deberá modificar la forma en que niños y adolescentes utilizan sus aplicaciones. Entre las medidas que la compañía se comprometió a implementar, se encuentran:

Límite diario de uso: los menores tendrán un máximo de dos horas diarias en las plataformas, aunque los padres podrán modificar ese límite.

Bloqueo durante la noche: las cuentas de menores quedarán bloqueadas entre la medianoche y las 6 de la mañana, salvo que un adulto responsable autorice el acceso.

Restricción de notificaciones: Meta limitará las notificaciones dirigidas a menores entre las 22 y las 7, una medida que también se extenderá al horario escolar durante el ciclo lectivo.

Más controles parentales: se ampliarán las herramientas disponibles para que los padres puedan supervisar y controlar el uso de las plataformas y el contenido al que acceden sus hijos.

Eliminación de filtros de belleza: las cuentas pertenecientes a adolescentes ya no podrán utilizar filtros de belleza, en una medida orientada a reducir la exposición a modificaciones de la apariencia.

Mayor verificación de edad: Meta reforzará los mecanismos destinados a comprobar la edad de los usuarios y determinar qué restricciones deben aplicarse en cada cuenta.

El acuerdo no solo establece nuevas restricciones para los menores, sino que también contempla un mecanismo de control a largo plazo. Meta deberá someterse a la supervisión de un auditor independiente durante 10 años, quien será seleccionado conjuntamente por la empresa y los estados y pagado por Meta.

Las claves del juicio contra Meta

La causa fue impulsada en California por alrededor de 29 estados, incluidos California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, y tuvo como principal señalamiento a Mark Zuckerberg y Meta. Los demandantes sostenían que el funcionamiento de sus plataformas podía favorecer problemas psicológicos y de conducta en los jóvenes, especialmente como consecuencia del uso excesivo de las redes sociales.

Según los estados que impulsaron la demanda, el uso intensivo de las plataformas podía contribuir al desarrollo de ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental, con especial preocupación por su posible relación con conductas autolesivas y suicidio.

La acusación apuntaba además a que el modelo de Meta buscaba incrementar el tiempo de uso y la frecuencia con la que los usuarios interactúan con sus aplicaciones.

Otro de los cuestionamientos contra Meta estuvo relacionado con la privacidad de los menores. Los estados denunciantes sostuvieron que la empresa incumplió la legislación federal que protege los datos de los menores de 13 años y exige autorización parental para recopilar su información.

Según los fiscales generales, Meta habría obtenido datos personales de niños y adolescentes sin contar con mecanismos suficientemente eficaces para determinar la edad real de los usuarios.

La demanda también señalaba que la empresa transmitía una imagen de seguridad sobre sus productos que no se correspondía con la información que manejaban sus propios ejecutivos. Según los denunciantes, dentro de Meta existía conocimiento sobre los posibles riesgos de sus plataformas para los jóvenes, mientras que públicamente la compañía sostenía que sus servicios eran seguros.

Meta negó en todo momento las acusaciones formuladas en su contra y sostuvo que sus plataformas no fueron diseñadas con el objetivo de generar daños entre los usuarios jóvenes. La disputa representaba además una amenaza económica de enorme magnitud, ya que, en caso de perder el juicio, la empresa podía afrontar sanciones estimadas en unos 200.000 millones de dólares.

Sin embargo, el proceso iniciado en el tribunal federal de Oakland finalmente terminó este miércoles con un arreglo.