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26 de agosto de 2026 - 07:14
Personas.

Un ruso ofreció miles de dólares para ir en taxi hasta Salta y la reacción del chofer fue viral

El tiktoker propuso recorrer más de 2.000 kilómetros y sorprendió al chofer con la suma que estaba dispuesto a pagar. El insólito diálogo se viralizó en redes.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un ruso ofreció miles de dólares para ir en taxi hasta Salta y la reacción del chofer fue viral.

Un ruso ofreció miles de dólares para ir en taxi hasta Salta y la reacción del chofer fue viral.

Las bromas y situaciones insólitas protagonizadas por influencers extranjeros radicados en Argentina continúan generando repercusión en las redes sociales. En las últimas horas, @chicoderusia, un ruso que vive en el país y reúne más de 191 mil seguidores, captó la atención de los usuarios al mostrar la particular broma que hizo en un taxi porteño.

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Ni bien ingresó al taxi, el creador de contenido le hizo al conductor una pregunta que lo tomó por sorpresa: “Hola, ¿hasta Salta cuánto cuesta?”. Ante la insólita consulta, el chofer volvió a preguntarle para confirmar que había entendido correctamente. El joven ruso, sin perder la naturalidad, explicó: “Salta, cerca de Jujuy, la provincia. Mi amigo me invitó a un cumpleaños”.

Ante la sorpresa del taxista, que le advirtió que el recorrido hasta Salta implicaba más de 2.000 kilómetros, el influencer decidió continuar con la broma y le preguntó cuánto cobraría por llevarlo. Incluso aseguró que estaba dispuesto a pagar una suma considerable: “Sí, sí, yo sé. ¿Cuánto querés? 2.000 o 3.000 dólares puedo darte, si querés”.

@yaezeiza

VAMOS A SALTA

- CHICODERUSIA

¿Qué dijo el chofer tras la propuesta del ruso?

La millonaria suma pareció convencer rápidamente al taxista, que cambió su actitud, tomó el celular y, visiblemente entusiasmado, se comunicó con un conocido para contarle la oportunidad: “Escuchame una cosa, tengo un viaje a Salta, y no te estoy mintiendo, es un extranjero”.

La situación tuvo otro momento gracioso cuando el joven ruso comentó que en el norte argentino “hay buenas empanadas”. El conductor, completamente de acuerdo, lo corrigió con entusiasmo: “Espectaculares, no buenas, ¡son muy buenas!”.

El video alcanzó miles de visualizaciones en poco tiempo y generó una gran cantidad de respuestas entre quienes lo vieron. La ocurrencia dio lugar a numerosos comentarios humorísticos, entre ellos: “Por 3 mil dólares te cebo mates todo el camino”, “Le arreglaste la vida”, “Se ganó la lotería ese taxista” y “3 mil dólares lo llevo en bicicleta”.

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