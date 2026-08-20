Viral: un albañil argentino mostró cuánto gana en Australia tras una jornada de trabajo

Para muchos habitantes de la Argentina , la decisión de irse a vivir al extranjero aparece como una alternativa para encontrar mejores opciones de empleo y alcanzar mayores ingresos . En ese escenario, Australia ganó protagonismo como uno de los países escogidos por quienes desean radicarse temporalmente o vivir una experiencia fuera del país.

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Un ejemplo es el de Dylan Juárez, un joven dedicado a la construcción , quien mostró a través de su cuenta de Instagram cómo transcurre una jornada habitual de trabajo y reveló cuánto dinero puede llegar a obtener por día.

En una grabación que difundió a través de la plataforma, el argentino enseñó cómo es parte de su día de trabajo y detalló que cobra 40 dólares por hora por encargarse de la limpieza de techos. De esta manera, al cumplir un turno completo de ocho horas, puede alcanzar una remuneración de 320 dólares por jornada .

“ Después de 8 horas de trabajo, nos vamos a casa con 320 dólares ”, explicó Dylan. De todos modos, aclaró que se trata de una tarea que demanda un importante esfuerzo físico y que debe realizarse bajo condiciones exigentes. “ Es después de ocho horas y de haber estado todo el día bajo el rayo del sol ”, señaló, al referirse a las extensas horas expuesto al calor y al sol.

Los detalles de la jornada laboral

De esta forma, Dylan permitió conocer cuánto puede generar una jornada laboral en Australia para aquellas personas que trabajan en sectores relacionados con la construcción, las reparaciones y el mantenimiento.

En su situación particular, cobrar 40 dólares por cada hora trabajada significa que puede alcanzar los 320 dólares al finalizar un turno de ocho horas. Sin embargo, esa remuneración también implica afrontar una tarea exigente que, según explicó, lo obliga a permanecer durante buena parte de la jornada bajo la exposición directa del sol.

En este contexto, la posibilidad de acceder a remuneraciones expresadas en dólares constituye uno de los factores que más incentivan a muchos argentinos a explorar alternativas de empleo en otros países.

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Al mismo tiempo, las plataformas digitales adquirieron un papel cada vez más importante para quienes desean contar y exhibir sus experiencias como migrantes. A través de ellas, pueden mostrar su rutina cotidiana en el extranjero, incluyendo tanto los ingresos que consiguen como el esfuerzo y las condiciones que demandan las labores que desempeñan.

Una alternativa que eligen muchos argentinos

Una de las alternativas a las que recurren muchos jóvenes argentinos que buscan viajar y conseguir empleo en Australia es la Working Holiday Visa Subclass 417. Este permiso migratorio brinda la posibilidad de residir en el país durante un período de 12 meses, mientras se combina la experiencia laboral con el turismo, siempre que el solicitante cumpla con las condiciones y requisitos exigidos por el programa.

Entre los requisitos que deben cumplirse para acceder a este permiso se contempla tener entre 18 y 30 años al momento de realizar el trámite, además de disponer de un pasaporte argentino válido y vigente.

Para numerosos jóvenes, esta visa representa una oportunidad para descubrir Australia, incorporarse al mercado laboral y adquirir experiencia profesional fuera de la Argentina.