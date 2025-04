Historia viral: le pidió al albañil un arreglo en el baño y todo terminó en pesadilla

Estas no tardaron en volverse foco de atención debido a lo llamativo y fuera de lo común del resultado. En las imágenes compartidas , los cerámicos se ven instalados de manera caótica , con diferencias notorias en dimensiones y sin seguir un patrón de alineación , lo que desató una avalancha de respuestas que fueron desde el sarcasmo y la crítica hasta recomendaciones de especialistas .

“Los azulejos eran del mismo color, pero no del mismo tamaño” , detalló el afectado, y puntualizó que la elección del material no había estado bajo su control.

La adquisición de los cerámicos, así como el financiamiento de la remodelación, corrió por cuenta del consorcio y no del dueño del departamento. Sin embargo, el resultado final provocó un profundo descontento que terminó en una disputa directa con los obreros encargados de la tarea.

Tras ver el trabajo terminado, el albañil le preguntó si no le gustaba cómo había quedado la pared.

Según relató, luego de observar cómo había quedado la pared, uno de los trabajadores le consultó si el resultado no era de su agrado. La frase “Que si no me gusta, la cambian” fue el punto de partida de una serie de cruces cargados de tensión, durante los cuales @FlanaganMcPhee exigió que se rehiciera la labor desde cero.

No una sola vez, sino en dos ocasiones adicionales fue necesario repetir el trabajo, producto de la deficiente mano de obra. “Insistí en que lo rehagan porque no estaba bien hecho. Lo hicieron de nuevo y quedó igual o peor”, relató a través de su cuenta en la red social, donde cada posteo cosechaba cientos de comentarios.

Las fotos compartidas exhiben una pared cubierta con baldosas de distintas dimensiones, colocadas sin seguir ningún orden lógico, lo que generó una impresión general de improvisación. Numerosos usuarios no dudaron en tildar la obra de “desastre”.

Un intento de arreglo terminó en escándalo digital cuando el propietario compartió imágenes del desastre.

Entre los comentarios más frecuentes, varios internautas aconsejaron modificar el patrón de colocación para aprovechar los cerámicos que ya se tenían. “Podrían ponerlos en forma de rombo o elegir un diseño completamente distinto”, propuso uno de ellos.

Sin embargo, @FlanaganMcPhee no cedió en su postura: “Sólo quiero que los pongan rectos. Nada complicado. Si pido algo más raro, seguro lo hacen peor”.