Albañiles se filman bailando y cantando en medio del trabajo y son virales

La propuesta es tan sencilla como fascinante: mientras Charles Richard , el cantante y líder de la banda, sostiene la “ espátula-micrófono ” suspendida de un hilo, sus compañeros Renan , Davi e Isaías generan ritmos con lo que encuentran en la obra, logrando melodías impresionantes y auténticas. Uno de sus covers más conocidos, “ Low ” de Flo Rida , superó las 76 millones de reproducciones , mientras que su versión de “ Take My Breath Away ” ha acumulado más de 30 millones .

Sin embargo, Quarteto da Arriação no solo brilla por sus ritmos contagiosos. Su encanto radica en la sinceridad de su actuación y en la alegría con la que se presentan, a pesar de sus limitaciones materiales. Desde el inicio de su aventura, los trabajadores de la construcción recibió halagos de artistas como Brian May, guitarrista de Queen, quien compartió su interpretación de “We Will Rock You”. Annie Lennox, creadora de “Sweet Dreams”, también les brindó reconocimiento al repostear su cover.