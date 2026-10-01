Un hombre sufrió el ataque de un yacaré en el Pilcomayo: necesita ayuda para una cirugía

Pescador atacado por un yacaré en el Pilcomayo pide ayuda para una cirugía.

Richard sufrió el ataque de un yacaré mientras se encontraba pescando en el río Pilcomayo, acompañado por otras seis personas, todas ellas mayores de edad. Luego del incidente, fue llevado al hospital de Santa Victoria Este, donde recibió asistencia médica inicial.

Actualmente permanece internado en Tartagal, en la habitación 204, mientras espera ser sometido a la intervención quirúrgica correspondiente.

El hombre no volvió a trabajar desde el ataque El hombre relató que logró ponerse a salvo sin ayuda y explicó: "Nunca me arrastró ni me ahogó, pude salir solo". Desde que ocurrió el ataque, no volvió a desarrollar su actividad laboral, pese a que su principal fuente de ingresos es la pesca. Precisamente, esa ocupación lo había llevado hasta el río Pilcomayo en busca de recursos para sostener a su familia, según consignó Nuevo Diario.

Durante su permanencia en Tartagal, Richard debe afrontar tanto los gastos vinculados con su alojamiento como aquellos derivados de su atención médica.

Ante esta situación, sus familiares y personas cercanas lanzaron una convocatoria para solicitar colaboración económica y habilitaron el alias richard.263.voto.mp para quienes quieran realizar un aporte. El dinero reunido estará destinado a solventar sus necesidades mientras continúa internado y contribuir al sostenimiento de su familia.

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