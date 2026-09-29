Ordenaron la internación de Pity Álvarez en una institución psiquiátrica por 90 días

La Justicia dispuso que el cantante Pity Álvarez sea internado de manera compulsiva a un establecimiento psiquiátrico , donde deberá permanecer durante 90 días , en el marco del proceso judicial que enfrenta por el asesinato de un vecino.

La resolución fue adoptada después de que el músico intentara abandonar el hospital Tornú durante la jornada de ayer , mientras se encontraba allí bajo atención médica debido a una crisis hipertensiva .

El Juzgado Civil resolvió que el músico permanezca internado en el mismo establecimiento sanitario hasta tanto se concrete y quede definida su derivación a una institución especializada en salud mental .

LA JUSTICIA ORDENÓ LA INTERNACIÓN PSIQUIÁTRICA FORZOSA DE PITY ÁLVAREZ TRAS SU INTENTO DE FUGALa Justicia ordenó la internación psiquiátrica de Cristian “Pity” Álvarez, quien permanece en el Hospital Tornú mientras se desarrolla el juicio por el homicidio de Cristian “Gringo”… pic.twitter.com/Ws7q2H7hih

Asimismo, la resolución estableció que el director del hospital Tornú deberá presentar un informe cada 30 días sobre la evolución del paciente, además de comunicar cualquier otra información que pueda resultar relevante para el seguimiento del caso.

"Un recurso terapéutico de carácter restrictivo"

En la resolución judicial, se dejó establecido que “deberá tener en cuenta que la internación es considerada un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más breve posible, y que toda persona con padecimientos mentales, se encuentre o no internada, goza de los derechos fundamentales y sus extensiones, de modo que superada la causa que dio origen a la medida de protección, deberá proceder a la inmediata externación, sin necesidad de orden judicial”.

La resolución establece que, si fuera necesario prolongar la internación una vez cumplidos los 90 días, esa situación deberá ser informada a las autoridades judiciales para que evalúen los pasos a seguir.

A su vez, se dispuso que el hospital Tornú adopte las medidas de seguridad necesarias para impedir que el paciente vuelva a retirarse del establecimiento sin autorización, como sucedió ayer, y pueda continuar bajo tratamiento hasta recibir el alta médica. Incluso, la Justicia contempló la posibilidad de solicitar una consigna policial si las circunstancias así lo requieren.

Además, el tribunal solicitó a la Clínica Dharma que informe, dentro de un período de 48 horas, si está dispuesta a recibir al cantante en caso de que finalmente se determine una internación voluntaria en ese establecimiento.

Por otra parte, si el estado del músico permite concretar su traslado a un centro especializado en salud mental, se pidió a SADAIC que gestione con carácter urgente una plaza disponible en alguna institución prestadora, que podría ser la propia Dharma o cualquier otro establecimiento habilitado.

La decisión judicial fue adoptada mientras continúa el proceso por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018 y por el cual el músico se encuentra siendo juzgado. A partir de esta nueva resolución, será el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) N.º 29 el encargado de comunicar cómo continuará el trámite de la causa penal.

El informe de la clínica psiquiátrica sobre Pity Álvarez

Días atrás, desde la Clínica Dharma habían comunicado que el paciente fue sometido a una evaluación el pasado 23 de septiembre, instancia en la que se estableció la existencia de un riesgo concreto e inmediato tanto para él como para otras personas y se determinó que reunía las condiciones necesarias para una internación psiquiátrica.

Asimismo, se explicó que esos datos no fueron incorporados al informe, ya que por lo general se aguarda hasta que el paciente recibe el alta médica para dejar asentada esa indicación y concretar la correspondiente derivación. A su vez, todavía debía completar distintas evaluaciones y consultas con otras especialidades, entre ellas cardiología, diabetología, infectología y toxicología.

“Debido al cuadro de abuso y dependencia de múltiples sustancias psicoactivas, que le condicionan la conducta en forma patológica, generando un cuadro de descompensación psicótica aguda, perdidas de valores preventivos y conductas de riesgo, se evaluó la existencia de criterio de internación psiquiátrica por presentar riesgo cierto inminente para sí y/o terceros”, concluyó el informe.