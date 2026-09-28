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28 de septiembre de 2026 - 18:52
Policiales.

Pity Álvarez tuvo una crisis e intentó escapar del Hospital Tornú: suspendieron la audiencia

El juicio contra Pity Álvarez tuvo un nuevo giro este lunes. El músico sufrió un “brote psiquiátrico” e intentó salir del Hospital Tornú, donde se encuentra internado.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pity Álvarez tuvo una crisis e intentó escapar del Hospital Tornú: suspendieron la audiencia.&nbsp;

Pity Álvarez tuvo una crisis e intentó escapar del Hospital Tornú: suspendieron la audiencia. 

Un nuevo episodio obligó a suspender la audiencia del juicio contra Cristian “Pity” Álvarez. El cantante sufrió un “brote psiquiátrico” e intentó escaparse del Hospital Tornú, donde permanece internado desde la semana pasada, y por ese motivo no pudo participar de la jornada judicial.

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La audiencia había comenzado este lunes pasadas las 11. Durante la jornada se esperaban los testimonios de una perito, un cura y otra persona que había sido citada la semana pasada.

Poco antes del comienzo de la audiencia, la defensa de Álvarez pidió nuevamente suspender el juicio por su estado de salud. La solicitud fue rechazada por la querella y la Fiscalía, que se manifestaron en contra.

El episodio ocurrió cuando intentaban trasladar al “Pity” de terapia intermedia a una sala común para que pudiera participar de la audiencia de manera virtual. En ese momento, el cantante tuvo una crisis nerviosa y habría intentado escapar de la clínica.

Tras el episodio, los profesionales del centro médico contuvieron al “Pity” y decidieron llevarlo nuevamente a su habitación. Luego de lo ocurrido, el Tribunal dispuso la suspensión de la audiencia.

El defensor de Álvarez, Javier Baños, exfiscal de Morón, se refirió al episodio ocurrido en el centro médico. “Lo que me dicen es que tuvo un brote psiquiátrico, puede ser por abstinencia, pero tenemos que certificarlo”, sostuvo.

Días atrás, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires había ordenado que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados participara de la audiencia vía Zoom. Para cumplir con esa disposición, se buscó conectarlo mediante un celular o una computadora.

¿Por qué internaron al Pity Álvarez?

Cristian “Pity” Álvarez permanece internado en el Hospital Tornú luego de sufrir una crisis hipertensiva. El cuadro se produjo el martes 22 de septiembre por la noche, tras un episodio de nerviosismo relacionado con un incidente automovilístico ocurrido en una estación de servicio de La Paternal.

De acuerdo con su abogado, el cantante tenía la presión arterial muy elevada y sufrió un sangrado nasal.

Luego de ser internado, el músico quedó en terapia intermedia para permanecer bajo observación. Según el parte médico, se encontraba estable, con la presión controlada y sin complicaciones, mientras aguardaba una eventual derivación a una clínica de su cobertura médica.

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