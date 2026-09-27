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27 de septiembre de 2026 - 10:39
Policiales.

Alto Comedero: una mujer falleció tras impactar una moto contra un camión estacionado

El fatal choque ocurrió en las inmediaciones del Hospital Snopek, de Alto Comedero. La acompañante, de 24 años, sufrió graves heridas.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Fatal accidente en Alto Comedero

Fatal accidente en Alto Comedero

Un trágico accidente de tránsito se cobró la vida de una mujer durante la noche de este sábado en el barrio Alto Comedero, en la zona sur de la ciudad. El hecho ocurrió sobre la Avenida Yuto, a pocos metros del Hospital Ing. Carlos Snopek.

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Según los datos suministrados por las fuerzas de seguridad, dos mujeres circulaban a bordo de una motocicleta marca Keller 110 cc, de color gris y sin dominio colocada, cuando por causas que aún son materia de investigación judicial, colisionaron de manera violenta contra un camión que se encontraba estacionado a un costado de la calzada.

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Operativo de emergencia y peritajes

Tras la alerta, se montó un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad y de salud. En el lugar trabajaron personal de la Seccional 46°, Unidades del SAME, Bomberos, Seguridad Vial, la División de Criminalística del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y Medicina Legal.

El equipo médico del SAME procedió al traslado de urgencia de una joven de 24 años, a quien le diagnosticaron traumatismo facial y de mandíbula. Debido a la severidad de sus lesiones, fue derivada al Hospital Pablo Soria para recibir atención de alta complejidad.

En tanto, los profesionales médicos constataron en la escena el deceso de la otra ocupante del rodado (cuya identidad no pudo ser establecida en el momento, figurando como N/N). Su cuerpo fue trasladado posteriormente a la morgue del MPA para las correspondientes pericias forenses y el proceso de identificación.

Actuaciones judiciales

El rodado involucrado fue secuestrado por los efectivos de la Seccional 46° para quedar a disposición de las pericias mecánicas. La fiscalía de turno del MPA ordenó el inicio de las actuaciones informativas para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el violento impacto y determinar las responsabilidades del siniestro.

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