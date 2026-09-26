Incendio en Alto Comedero: "Está contenido pero con actividad adentro del perímetro"

Desde la Brigada de Incendios Forestales confirmaron que los focos de incendio que se registraron durante la tarde este sábado en Alto Comedero ya están contenidos pero “con actividad adentro del perímetro”, y agregaron que “mañana se va a recorrer y trabajar en los puntos calientes”.

Otras de las instituciones que estuvo trabajando en el lugar fue la Dirección Provincial de Bomberos quienes también aclararon que “el más comprometido fue en cercanías a una empresa de colectivos pero fue controlado”.

El fuego comenzó en horas del mediodía afectando un sector importante de Alto Comedero y los equipos de bomberos realizaron además intervenciones en sectores próximos al Parque Belgrano y en la zona de las 150 Hectáreas.

La extensión de los focos obligó a mantener un operativo permanente y distribuir los recursos disponibles entre los distintos puntos afectados.

Durante la jornada trabajaron Brigada Central, Bomberos de la Policía, Bomberos voluntarios San Florián y la Brigada de Incendios Forestales. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Operativo conjunto para contener las llamas Los Bomberos Voluntarios San Florián trabajaron de manera conjunta con personal de la Brigada de Incendios Forestales, con el objetivo de frenar la propagación del fuego y controlar los sectores alcanzados. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas ni sobre daños materiales ocasionados por el incendio y se desconocen las causas que habrían originado los distintos focos.

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