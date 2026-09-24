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24 de septiembre de 2026 - 08:51
Jujuy.

Incendio de pastizales en Monterrico: el fuego avanzó sobre varios lotes

El alerta por el incendio se recibió cerca de las 12:50. El fuego había avanzado sobre varios lotes y fue controlado por Bomberos Voluntarios de Monterrico.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El alerta por el incendio se recibió cerca de las 12:50. El fuego había avanzado sobre varios lotes y fue controlado por Bomberos Voluntarios de Monterrico.

El alerta por el incendio se recibió cerca de las 12:50. El fuego había avanzado sobre varios lotes y fue controlado por Bomberos Voluntarios de Monterrico.

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El alerta fue recibido aproximadamente a las 12:50, a través de la Seccional 29ª de la Policía, lo que motivó el inmediato desplazamiento del personal de emergencia hacia el sector. Al arribar, los bomberos constataron que el fuego se encontraba activo y presentaba riesgo de continuar propagándose.

El fuego avanzaba hacia terrenos vecinos

Ante el escenario encontrado, los voluntarios iniciaron rápidamente las tareas para frenar el avance de las llamas. Para el combate del incendio utilizaron mochilas forestales y chicotes, herramientas habituales para trabajar sobre focos que afectan pastizales y vegetación baja.

El objetivo principal fue contener el perímetro y evitar que el fuego continuara avanzando sobre otros terrenos del sector. Después de varios minutos de trabajo, el personal logró controlar y extinguir completamente el foco ígneo.

Realizaron tareas de enfriamiento

Una vez sofocadas las llamas, los bomberos permanecieron en el lugar realizando tareas de enfriamiento. Esta etapa resulta fundamental para detectar y apagar puntos calientes que pueden permanecer entre la vegetación quemada y provocar una nueva propagación. Finalmente, el sector quedó controlado.

Hasta el momento no se informó oficialmente cuál habría sido el origen del incendio, tampoco se precisó la superficie total afectada.

Incendios de pastizales: la importancia de evitar nuevas propagaciones

Los incendios sobre terrenos con pasto seco pueden expandirse rápidamente dependiendo del viento, la temperatura y la cantidad de material combustible presente. Por ese motivo, ante la presencia de humo o fuego fuera de control, se recomienda no intentar ingresar a sectores comprometidos, mantener distancia y dar aviso inmediatamente a los servicios de emergencia.

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