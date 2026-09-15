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15 de septiembre de 2026 - 16:24
Jujuy.

Incendio en Abra Pampa cerca del cerro El Huancar: cómo está la situación

Un incendio cerca del cerro El Huancar preocupa, ya que el viento complica el trabajo de los bomberos en Abra Pampa.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Alerta en Abra Pampa por un incendio cerca del cerro El Huancar&nbsp;

Alerta en Abra Pampa por un incendio cerca del cerro El Huancar 

Un incendio de importantes dimensiones se registró durante la tarde de este martes en una finca ubicada en cercanías del cerro El Huancar, en Abra Pampa. El fuerte viento favorece el avance de las llamas y complica las tareas para contener el fuego, generando preocupación entre los vecinos de la zona.

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Bomberos y vecinos trabajan para contener las llamas en Abra Pampa

De acuerdo con la información preliminar, todo el cuartel de Bomberos de Abra Pampa se encuentra afectado al operativo, junto con efectivos policiales y vecinos que colaboran para intentar controlar el incendio.

Alerta en Abra Pampa por un incendio cerca del cerro El Huancar

Alerta en Abra Pampa por un incendio cerca del cerro El Huancar

Solicitaron refuerzos a Humahuaca

Ante la magnitud del siniestro y las dificultades para contener su avance, se solicitó apoyo a Bomberos de Humahuaca para reforzar el operativo en Abra Pampa.

Los equipos continúan trabajando en el sector mientras existe preocupación por la cercanía del fuego con la finca y por la posibilidad de que las condiciones del viento favorezcan una mayor propagación. Según las últimos informaciones, el incendio fue controlado.

Alerta en Abra Pampa por un incendio cerca del cerro El Huancar

Alerta en Abra Pampa por un incendio cerca del cerro El Huancar

Recomendaciones para prevenir incendios

Las autoridades recordaron una serie de medidas básicas para evitar situaciones de riesgo:

  • No encender fuego debajo de los árboles ni en zonas con vegetación seca.
  • Evitar arrojar colillas de cigarrillos o fósforos en el suelo.
  • Retirar los residuos del lugar, ya que elementos como vidrios o latas pueden actuar como lupa y generar focos de calor.

Además, se destacó la importancia de dar aviso inmediato ante cualquier columna de humo o principio de incendio para que los equipos de emergencia actúen con rapidez.

Líneas de emergencia disponibles

Defensa Civil recordó que está habilitada la línea gratuita 103 para reportar incendios en cualquier punto de la provincia. También se pueden realizar denuncias y pedidos de auxilio a los teléfonos fijos 388-4223272 y 388-4231368, o al número de WhatsApp 388-4459916.

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