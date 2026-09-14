Un camión volcó en la Cuesta de Bárcena: hay un herido

Camión volcado en Cuesta de Bárcena.

Un camión volcó este lunes en la Cuesta de Bárcena, sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1727. Como consecuencia del hecho vial, el conductor resultó lesionado, aunque en principio las heridas no serían de consideración.

Durante la noche se registró un corte total de ambos lados de la ruta y luego habilitaon el tránsito a media calzada ya que continúan los trabajos en el lugar.

El chofer fue asistido por el SAME De acuerdo con información policial, el accidente ocurrió en sentido norte-sur y habría involucrado únicamente al camión.

El conductor, único ocupante mencionado en el parte, sufrió lesiones y fue asistido en el lugar por personal del SAME 107. Según los primeros datos, su estado no revestiría gravedad.

En el sector también trabajan efectivos de Criminalística y Seguridad Vial, mientras se aguardaba la llegada de Bomberos para continuar con las tareas correspondientes. Advirtieron sobre la presencia de fluidos derramados sobre la calzada y neblinas bajas, condiciones que podrían aumentar el riesgo para quienes circulen por la zona.

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