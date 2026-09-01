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1 de septiembre de 2026 - 19:05
País

Tucumán: un tren embistió a un camión cargado de limones y terminó descarrilado

Un tren de cargas de Belgrano Cargas descarriló este martes en Tucumán luego de chocar contra un camión que cruzaba un paso a nivel en la localidad de Simoca.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tucumán: un tren embistió a un camión cargado de limones y terminó descarrilado.&nbsp;

Tucumán: un tren embistió a un camión cargado de limones y terminó descarrilado. 

Una formación de Belgrano Cargas protagonizó un fuerte accidente este martes en la localidad de Simoca, Tucumán, luego de chocar contra un camión que intentaba atravesar un paso a nivel. Los detalles, en la nota.

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Una formación de Belgrano Cargas chocó contra un camión que cruzaba un paso a nivel en Simoca, Tucumán. Por el fuerte impacto, el tren terminó descarrilando.

El camión transportaba limones, parte de los cuales quedaron desparramados en el lugar. El accidente provocó importantes daños y obligó a desplegar un operativo para trabajar en la zona.

El accidente ocurrió a unos 70 kilómetros al sur de la capital tucumana y generó conmoción entre los vecinos de la zona por la violencia del impacto. La formación de Belgrano Cargas circulaba por el sector cuando chocó contra el camión que intentaba atravesar el paso a nivel.

A pesar de la magnitud del accidente y de las imágenes que dejó el choque, no se registraron heridos ni víctimas fatales. Personal de emergencia y trabajadores ferroviarios se hicieron presentes para evaluar los daños y trabajar en el despeje de la zona.

La formación ferroviaria trasladaba azúcar y otros minerales con destino a Buenos Aires cuando, por motivos que todavía se investigan, impactó contra un camión que atravesaba el paso a nivel. El vehículo llevaba una carga de limones, que quedó parcialmente desparramada tras el fuerte choque.

Como consecuencia de la fuerza del impacto, el camión volcó y perdió parte de la carga que transportaba. Una gran cantidad de limones quedó desparramada sobre la Ruta Provincial 325 y en las inmediaciones de las vías, mientras el tren permaneció descarrilado tras la colisión.

Luego del accidente, la Ruta Provincial 325 permaneció cortada al tránsito a la altura del paso a nivel donde ocurrió el choque. La interrupción fue necesaria para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y del personal encargado de retirar los vehículos y despejar la zona.

Mientras avanzaban las tareas de despeje en la zona, las autoridades trabajaban para establecer cómo se produjo la colisión entre el tren y el camión. También buscaban determinar las circunstancias en las que ocurrió el impacto y qué factores provocaron el posterior descarrilamiento de la formación ferroviaria.

Por el momento, la investigación deberá determinar las circunstancias exactas del choque ocurrido en Simoca, Tucumán, y establecer qué provocó el fuerte impacto entre la formación ferroviaria y el camión.

Tucumán: solo hubo daños materiales

A pesar de la magnitud del impacto y de los daños materiales que dejó el accidente, no hubo que lamentar heridos de gravedad. El maquinista, Héctor Alemán, y el conductor del camión, Diego Beramendi, sufrieron lesiones leves y fueron asistidos en el lugar.

Ambos fueron evaluados tras la colisión y, según informaron medios locales, manifestaron que no habían sufrido heridas de consideración. La situación permitió descartar consecuencias mayores para los protagonistas del choque.

Las imágenes difundidas desde el lugar por distintos medios locales permitieron dimensionar la magnitud del accidente: la formación descarrilada, el camión volcado y una gran cantidad de limones desparramados alrededor de las vías y sobre la Ruta Provincial 325.

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