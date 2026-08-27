viernes 28 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de agosto de 2026 - 21:04
Policiales.

Filicidio en Tucumán: qué se sabe del caso del hombre que mató a su hijo y luego se quitó la vida

El crimen ocurrió en Villa Alem. La víctima era un niño de 8 años y su padre cumplía arresto domiciliario. La Justicia analiza el contexto previo y una carta que dejó antes de morir.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Filicidio en Tucumán.

Filicidio en Tucumán.

Filicidio en Tucumán.

Filicidio en Tucumán.

El asesinato de Ignacio, un niño de 8 años, a manos de su padre, Oscar Mauricio Sosa, de 38, conmocionó a Tucumán y volvió a poner en discusión la violencia que ocurre dentro de los hogares.

Lee además
Basura en Tucumán (Archivo)
País.

En Tucumán endurecen las multas por tirar basura en las calles
Tucumán: 12 años de prisión para un exmilitar por la apropiación del nieto 128. 
País

Tucumán: 12 años de prisión para un exmilitar por la apropiación del nieto 128

El hecho se produjo en Villa Alem. De acuerdo con la investigación, Sosa mató a su hijo y posteriormente se quitó la vida. El niño tenía un cuadro severo de autismo y estaba bajo el cuidado de su padre.

Sosa cumplía arresto domiciliario en una causa por drogas tramitada en Córdoba y había accedido a esa modalidad justamente porque estaba a cargo del menor.

Qué se sabe sobre las horas previas

Filicidio en Tucumán.

Filicidio en Tucumán.

Familiares señalaron que el hombre se había separado de su pareja aproximadamente dos meses antes y había quedado como principal responsable del cuidado del niño.

Se vio solo, desbordado. No tenía trabajo y no podía salir. Lo ayudábamos entre los hermanos”, relató una de sus hermanas.

Los investigadores también analizan una carta que habría dejado Sosa, en la que, según una fuente vinculada al expediente, manifestaba preocupación por el futuro de Ignacio y por quién podría hacerse cargo de él.

Nada de ese contexto, sin embargo, constituye una justificación para el crimen.

Preocupación por la violencia intrafamiliar

El caso se produce en un escenario que genera preocupación en Tucumán. En lo que va del año se contabilizaron 26 homicidios, de los cuales seis tuvieron como móvil la violencia intrafamiliar. A ellos se suman cuatro femicidios.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, advirtió que el problema excede la respuesta penal: “Muchas veces desconocemos lo que ocurre dentro de un hogar”.

La causa podría cerrarse si finalmente se confirma que no existió participación de terceros. Mientras tanto, la investigación intenta reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda y si existieron señales previas que pudieran haber advertido sobre una situación de riesgo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

En Tucumán endurecen las multas por tirar basura en las calles

Tucumán: 12 años de prisión para un exmilitar por la apropiación del nieto 128

La Justicia de Tucumán desestimó una demanda por la muerte de Sergio Denis

FNE 2026: Mendoza y Tucumán eligieron a sus representantes para la Fiesta de los Estudiantes

Fútbol infantil: un profesor jujeño explica qué pasa cuando los adultos olvidan que los chicos aprenden

Lo que se lee ahora
Imagen alusiva creada con IA.
Policiales.

San Pedro: por hacer picadas, tres motociclistas deberán hacer tareas comunitarias

Por  Federico Franco

Las más leídas

Tormenta de Santa Rosa: qué se espera en Jujuy y qué día podría llover video
SMN.

Tormenta de Santa Rosa: qué se espera en Jujuy y qué día podría llover

Alerta amarilla por vientos - Imagen creada con IA 
Jujuy.

Rige alerta amarilla para Jujuy: desde cuándo y qué zonas serán afectadas

Changomas.
Jujuy.

ChangoMâs lanzó súper ofertas y sortea un chango de compras por hora

Rescataron a una mujer de 87 años en Termas de Reyes.
Jujuy.

Rescataron a una mujer de 87 años en Termas de Reyes

Paso de Jama
Jujuy.

Paso de Jama: se evalúa habilitar el tránsito de turistas y vehículos particulares desde el sábado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel