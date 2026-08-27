Filicidio en Tucumán: qué se sabe del caso del hombre que mató a su hijo y luego se quitó la vida

El asesinato de Ignacio, un niño de 8 años , a manos de su padre, Oscar Mauricio Sosa, de 38 , conmocionó a Tucumán y volvió a poner en discusión la violencia que ocurre dentro de los hogares.

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El hecho se produjo en Villa Alem . De acuerdo con la investigación, Sosa mató a su hijo y posteriormente se quitó la vida. El niño tenía un cuadro severo de autismo y estaba bajo el cuidado de su padre.

Sosa cumplía arresto domiciliario en una causa por drogas tramitada en Córdoba y había accedido a esa modalidad justamente porque estaba a cargo del menor.

Familiares señalaron que el hombre se había separado de su pareja aproximadamente dos meses antes y había quedado como principal responsable del cuidado del niño.

“Se vio solo, desbordado. No tenía trabajo y no podía salir. Lo ayudábamos entre los hermanos”, relató una de sus hermanas.

Los investigadores también analizan una carta que habría dejado Sosa, en la que, según una fuente vinculada al expediente, manifestaba preocupación por el futuro de Ignacio y por quién podría hacerse cargo de él.

Nada de ese contexto, sin embargo, constituye una justificación para el crimen.

Preocupación por la violencia intrafamiliar

El caso se produce en un escenario que genera preocupación en Tucumán. En lo que va del año se contabilizaron 26 homicidios, de los cuales seis tuvieron como móvil la violencia intrafamiliar. A ellos se suman cuatro femicidios.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, advirtió que el problema excede la respuesta penal: “Muchas veces desconocemos lo que ocurre dentro de un hogar”.

La causa podría cerrarse si finalmente se confirma que no existió participación de terceros. Mientras tanto, la investigación intenta reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda y si existieron señales previas que pudieran haber advertido sobre una situación de riesgo.