Tucumán: 12 años de prisión para un exmilitar por la apropiación del nieto 128.

El ex capitán de Inteligencia del Ejército Carlos Alberto Vega fue condenado a 12 años de prisión por la sustracción, retención y ocultamiento de Marcos Eduardo Ramos, el nieto recuperado número 128, y de su hermano Elías Ismael Suleimán.

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El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a 12 años de prisión al ex capitán de Inteligencia del Ejército Carlos Alberto Vega por su participación en la sustracción, retención y ocultamiento de Marcos Eduardo Ramos , el nieto recuperado número 128, y de su hermano, Elías Ismael Suleimán.

Los jueces Ana Carina Farías, Cristina Edith Giordano y Federico Bothamley consideraron que los hechos, ocurridos durante la última dictadura cívico-militar , constituyeron crímenes de lesa humanidad. El tribunal declaró a Vega partícipe necesario de los delitos cometidos contra ambos hermanos y de las maniobras destinadas a ocultar y alterar sus identidades.

El tribunal impuso una pena de 12 años de prisión , por debajo de los 17 años solicitados por la Fiscalía. Vega deberá cumplir la condena bajo monitoreo electrónico . El fallo también estableció una reparación integral para las víctimas y dispuso que continúen sus tratamientos psicológicos .

Los hechos ocurrieron en diciembre de 1976, durante la última dictadura cívico-militar. En ese momento, Marcos tenía apenas cinco meses y su hermano Elías, ocho años. Ambos fueron secuestrados por personal militar en una vivienda ubicada en el barrio San Cayetano, en San Miguel de Tucumán.

Días antes del secuestro de sus hijos, Rosario del Carmen Ramos, militante del PRT-ERP, había sido secuestrada y desde entonces permanece desaparecida. En el marco de la investigación, surgieron indicios que apuntan a que pudo haber sido trasladada al centro clandestino de detención que funcionó en la Compañía de Arsenales “Miguel de Azcuénaga”.

Luego de ser secuestrados, Marcos y Elías fueron trasladados a Tafí Viejo, donde posteriormente fueron separados. Elías, que tenía ocho años, permaneció en una vivienda en la que sufrió malos tratos y amenazas. Tiempo después logró escapar y reencontrarse con sus familiares.

La historia de Marcos tuvo un desenlace diferente. Según la acusación, fue sustraído y posteriormente apropiado por el agente civil de inteligencia Víctor Lucio Sánchez, quien lo inscribió de manera fraudulenta como hijo propio y le asignó el nombre de Marcelo Ariel Sánchez.

Durante el debate oral, la Fiscalía argumentó que Vega tuvo una intervención necesaria en los hechos, en función del rol que cumplía dentro de las áreas de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército y de su vínculo con Víctor Lucio Sánchez.

Marcos recuperó su identidad casi 50 años después

Después de más de cuatro décadas, Marcos logró recuperar su identidad en 2018. Ese año, el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó su vínculo biológico con su madre, Rosario del Carmen Ramos.

La reconstrucción de su identidad tuvo un nuevo capítulo en junio de 2026. Nuevos estudios genéticos confirmaron, con una compatibilidad del 99,99%, que Pastor Dante Campos era su padre biológico.