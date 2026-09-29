Lo buscaban por un homicidio culposo en Humahuaca y cayó en Tucumán (Foto ilustrativa)

Un hombre oriundo de Tafí Viejo fue detenido durante un control realizado por personal del Destacamento Fronterizo Los Mistoles, en Tucumán. Sobre el acusado pesaba un pedido de captura vigente por una causa de homicidio culposo vinculada a un accidente de tránsito ocurrido en Humahuaca.

El procedimiento se concretó este lunes sobre la Ruta Nacional 157, cuando efectivos de la Dirección Puestos Fronterizos realizaban controles sobre el ingreso y egreso de vehículos y personas. Durante el operativo, los agentes detuvieron la marcha de un camión conducido por el sospechoso y procedieron a verificar su identidad.

Buscado por accidente en Humahuaca Al consultar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), constataron que sobre el hombre pesaba un pedido de captura y detención vigente emitido por la Justicia de Jujuy. La medida estaba relacionada con una causa por homicidio culposo a raíz de un siniestro vial registrado en Humahuaca.

Lo buscaban por un homicidio culposo en Humahuaca y cayó en Tucumán Ante esta situación, el personal policial dio cumplimiento al mandato judicial, procedió a la detención del conductor y lo puso a disposición del organismo judicial competente para continuar con las actuaciones correspondientes.

El control fue realizado sobre la Ruta 157. Tras confirmarse la orden de captura, el hombre quedó formalmente detenido y sujeto a las disposiciones que adopte la Justicia interviniente.

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