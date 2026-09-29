martes 29 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de septiembre de 2026 - 17:33
Policiales.

Lo buscaban por un homicidio culposo en Humahuaca y cayó en Tucumán

El hombre que tenía un pedido de captura por un accidente fatal en Humahuaca, fue detenido en un control en Tucumán.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Lo buscaban por un homicidio culposo en Humahuaca y cayó en Tucumán (Foto ilustrativa)

Lo buscaban por un homicidio culposo en Humahuaca y cayó en Tucumán (Foto ilustrativa)

Un hombre oriundo de Tafí Viejo fue detenido durante un control realizado por personal del Destacamento Fronterizo Los Mistoles, en Tucumán. Sobre el acusado pesaba un pedido de captura vigente por una causa de homicidio culposo vinculada a un accidente de tránsito ocurrido en Humahuaca.

Lee además
Dolor en el motociclismo tucumano: despedida a los tucumanosfallecidos en Humahuaca
País.

Dolor en el motociclismo: despedida a los tucumanos fallecidos en Humahuaca
incendio en humahuaca: una familia perdio todo y necesita ayuda
Jujuy.

Incendio en Humahuaca: una familia perdió todo y necesita ayuda

El procedimiento se concretó este lunes sobre la Ruta Nacional 157, cuando efectivos de la Dirección Puestos Fronterizos realizaban controles sobre el ingreso y egreso de vehículos y personas. Durante el operativo, los agentes detuvieron la marcha de un camión conducido por el sospechoso y procedieron a verificar su identidad.

Buscado por accidente en Humahuaca

Al consultar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), constataron que sobre el hombre pesaba un pedido de captura y detención vigente emitido por la Justicia de Jujuy. La medida estaba relacionada con una causa por homicidio culposo a raíz de un siniestro vial registrado en Humahuaca.

Lo buscaban por un homicidio culposo en Humahuaca y cayó en Tucumán

Lo buscaban por un homicidio culposo en Humahuaca y cayó en Tucumán

Ante esta situación, el personal policial dio cumplimiento al mandato judicial, procedió a la detención del conductor y lo puso a disposición del organismo judicial competente para continuar con las actuaciones correspondientes.

El control fue realizado sobre la Ruta 157. Tras confirmarse la orden de captura, el hombre quedó formalmente detenido y sujeto a las disposiciones que adopte la Justicia interviniente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dolor en el motociclismo: despedida a los tucumanos fallecidos en Humahuaca

Incendio en Humahuaca: una familia perdió todo y necesita ayuda

Humahuaca: una jornada de barriletes y bicicletas unió a estudiantes y familias

Un integrante de una banda de sikuris cayó por un barranco camino a Sixsilera

Accidente en Ruta 9: dos personas cayeron de una moto y resultaron heridas

Lo que se lee ahora
Accidente en Ruta 9 (imagen ilustrativa).
Policiales.

Accidente en Ruta 9: dos personas cayeron de una moto y resultaron heridas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Lluvias - Jujuy | Foto de archivo 
Jujuy.

A qué hora llega la lluvia a San Salvador de Jujuy: aún rige el alerta amarilla

Corte de agua en Jujuy: qué barrios estarán afectados este martes
Servicios.

Corte de agua en Jujuy: los barrios afectados este martes

La familia de Damiana Ramos, la mujer de 72 años que murió en Alto Comedero, reconstruyó las horas de búsqueda y pidió testigos para esclarecer el hecho.
Jujuy.

"Quiero justicia": habló el hijo de la mujer que murió en Alto Comedero

Un nene de 12 años manejaba una moto con una niña de 6 y chocaron - imagen representativa creada con IA 
Jujuy.

Un nene de 12 años manejaba una moto con una niña de 6 y chocaron

Balón de Oro 2026: cerró la votación
Deportes.

Balón de Oro 2026: cerró la votación y crece la expectativa por el ganador

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel