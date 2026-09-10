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10 de septiembre de 2026 - 06:58
Jujuy.

Humahuaca: una jornada de barriletes y bicicletas unió a estudiantes y familias

La Escuela Normal de Humahuaca realizó una barrileteada que reunió a estudiantes y familias para construir y hacer volar cerca de 300 barriletes.

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Por  Judith Girón
Humahuaca: cerca de 300 barriletes llenaron el cielo de colores

Humahuaca: cerca de 300 barriletes llenaron el cielo de colores

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En diálogo con Canal 4, la profesora explicó cómo surgió la propuesta y contó que el proyecto buscó involucrar a estudiantes, docentes y familias en la construcción de los barriletes. La actividad se desarrolló durante dos jornadas: primero con la elaboración y luego con el encuentro para ponerlos a volar.

Humahuaca: una jornada de barriletes y bicicletas uni&oacute; a estudiantes y familias

Humahuaca: una jornada de barriletes y bicicletas unió a estudiantes y familias

Humahuaca: una jornada de barriletes y bicicletas uni&oacute; a estudiantes y familias

Humahuaca: una jornada de barriletes y bicicletas unió a estudiantes y familias

Una propuesta que nació en el aula

La iniciativa se trabajó desde el espacio de Educación Ciudadana y permitió que los estudiantes aprendieran a construir sus propios barriletes junto a sus familias y docentes.

La actividad también permitió recuperar recuerdos de la infancia. Padres y madres se sumaron a la construcción y compartieron con sus hijos una experiencia que combinó aprendizaje, juego y encuentro familiar.

“Fue una jornada hermosa, porque los padres pudieron recordar su infancia y compartir ese momento con sus hijos. Los padres estaban muy entusiasmados, incluso más que los chicos.” “Fue una jornada hermosa, porque los padres pudieron recordar su infancia y compartir ese momento con sus hijos. Los padres estaban muy entusiasmados, incluso más que los chicos.”

Humahuaca: cerca de 300 barriletes llenaron el cielo de colores

Humahuaca: cerca de 300 barriletes llenaron el cielo de colores

Humahuaca: una jornada de barriletes y bicicletas uni&oacute; a estudiantes y familias

Humahuaca: una jornada de barriletes y bicicletas unió a estudiantes y familias

“El objetivo fue que las familias pudieran compartir, jugar y disfrutar juntos. El año que viene nos gustaría invitar a otras escuelas y quizás hacer una competencia de barriletes.” “El objetivo fue que las familias pudieran compartir, jugar y disfrutar juntos. El año que viene nos gustaría invitar a otras escuelas y quizás hacer una competencia de barriletes.”

Cerca de 300 barriletes llenaron el cielo de colores

Al día siguiente, las familias se reunieron para remontar los barriletes. El buen tiempo acompañó la jornada y permitió disfrutar de una tarde al aire libre.

Desde la institución anticiparon la posibilidad de repetir la experiencia e invitar a otras escuelas de Humahuaca, con la idea de realizar incluso una competencia de barriletes.

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