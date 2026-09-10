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10 de septiembre de 2026 - 06:57
Jujuy.

FNE 2026: la alegría de los chicos de Nuevo Pirquitas por participar por primera vez

La comunidad educativa llegó desde Rinconada con un proyecto que refleja la identidad de la Puna y el trabajo conjunto de estudiantes, docentes y familias.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
El Secu 12 de Pirquitas en la FNE.

El Secu 12 de Pirquitas en la FNE.

El Secu 12 de Pirquitas en la FNE.

El Secu 12 de Pirquitas en la FNE.

El Secu 12 de Pirquitas en la FNE.

El Secu 12 de Pirquitas en la FNE.

El Colegio Secundario N°12 de Minas Pirquitas, departamento Rinconada, vivirá este año un momento histórico: participará por primera vez de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) con un carruaje propio. La delegación ya se encuentra en San Salvador de Jujuy trabajando para completar el proyecto antes de su presentación.

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El Secu 12 de Pirquitas en la FNE.

El Secu 12 de Pirquitas en la FNE.

Las profesoras Patricia Mamani, asesora, y Micaela Vásquez hablaron sobre el desafío y destacaron que la iniciativa surgió de los propios estudiantes. “Es la primera vez que participamos de esta fiesta. Es un proyecto que nace especialmente del espíritu estudiantil, de esas ganas de estar, participar y ser partícipes de esta fiesta”, señalaron.

Detrás del proyecto también se encuentra el acompañamiento de las familias, la Comisión Municipal y comunidades de la zona, que colaboraron para que los jóvenes pudieran concretar el viaje.

Más de nueve horas de viaje para cumplir el sueño

El Secu 12 de Pirquitas en la FNE.

El Secu 12 de Pirquitas en la FNE.

La delegación llegó a San Salvador de Jujuy durante la madrugada del lunes, después de un extenso recorrido desde la Puna. “Llegamos tipo cinco de la mañana, con más de nueve o diez horas de viaje. El montaje y el transporte fueron un desafío, pero cuando pudimos salir empezó todo este sueño”, expresaron.

Para muchos de los estudiantes también representa la primera experiencia lejos de sus familias durante tanto tiempo. La estadía se extenderá prácticamente durante un mes mientras trabajan y participan de las actividades de la FNE.

Mucho de lo nuestro, mucho de la Puna y mucho amor, sobre todo, en la construcción de nuestro carruaje. Nos costó mucho esfuerzo, tiempo y lágrimas también”, expresó Patricia Mamani sobre lo que buscarán mostrar en Ciudad Cultural.

Son 22 carroceros y necesitan colaboración

El Secu 12 de Pirquitas en la FNE.

Marcelino Pérez, jefe carrocero, explicó que viajaron 22 carroceros, de un total de 29 estudiantes que tiene el colegio. “Antes lo vivíamos como asistentes desde las tribunas y nos quedábamos fascinados. Ahora nos tocó la oportunidad de ser protagonistas también”, contó emocionado.

La comunidad educativa continúa recibiendo colaboración para terminar el carruaje. Entre los elementos que necesitan mencionaron rollos de papel higiénico o servilletas, CDs, bolsas marrones de harina o azúcar y oxirrán.

No me lo puedo creer, todavía no caigo en esa emoción tan grande. Hay muchas lágrimas, mucha emoción y mucho entusiasmo de los chicos, de las familias y de toda la comunidad”, cerró Pérez.

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