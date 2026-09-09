Ya se palpita experiencia Endeavor NOA: este jueves, Jujuy reúne al talento emprendedor del norte

Oficialmente comenzó la cuenta regresiva para ser parte de la de Experiencia Endeavor NOA 2026. Este jueves 10 de septiembre, Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy será el punto de encuentro de emprendedores, empresarios, inversores, estudiantes y referentes de todo el Norte argentino, en una nueva edición de Experiencia Endeavor NOA 2026.

Con una propuesta que combina inspiración, capacitación, herramientas prácticas y oportunidades concretas de vinculación, el evento llega a su recta final de convocatoria con una agenda pensada para quienes tienen una idea, están desarrollando un emprendimiento, buscan hacer crecer una empresa o simplemente quieren conectarse con quienes están impulsando nuevos negocios en la región.

La jornada comenzará a las 8.30 hs con las acreditaciones de los asistentes. Luego, a partir de las 9:30 y hasta las 18:00, habrá distintas actividades y dinámicas para los asistentes.

Una de las características centrales de esta edición será el foco puesto en los desafíos concretos que atraviesan hoy los emprendimientos: cómo escalar, cómo construir una propuesta de valor, cómo liderar equipos, cómo incorporar inteligencia artificial, cómo ordenar prioridades, cómo construir una marca y cómo abrirse camino hacia nuevos mercados.

La agenda incluye charlas, workshops y rondas de mentoría con referentes de distintas industrias y áreas de gestión, que compartirán experiencias, herramientas y perspectivas aplicables a proyectos en diferentes etapas de desarrollo.

Referentes de distintos mundos

La agenda de Experiencia Endeavor NOA tendrá en el escenario principal a 12 speakers provenientes del mundo empresarial, emprendedor, deportivo, científico y financiero.

Entre los referentes confirmados se encuentran Verónica Andreani, directora de Grupo Logístico Andreani y presidente de HOP Envíos; Silvio Velo, capitán histórico de Los Murciélagos; Mariano Sáenz, co-founder & CEO de Winclap; Noel De Castro, primera candidata a astronauta argentina; Elena Alonso, economista, CEO de Emerald Capital y creadora de Elena Financiera; Rosendo Grobocopatel, founder de Constelaciones, emprendedor y creador de contenido; Juan Pablo Fernández y Alejandro Buffo Sempé, de Giraffe Bio; José Porta, presidente de Porta S.A.; Agustín Otero Monsegur, director de San Miguel; María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina; y Yuliana Bustamante, directora de Comunicación & Marketing de Endeavor Argentina.

La propuesta apunta a que las historias de quienes ya atravesaron distintos desafíos empresariales funcionen como disparadores para quienes hoy están construyendo sus propios proyectos.

Endeavor NOA tendrá una jornada de capacitación y networking en Jujuy

Mano a mano con mentores

Entre las mentorías confirmadas estarán “El JOURNEY del emprendedor: desde la idea hasta la escala internacional”, con Silvia Torres Carbonell, presidente Emérita de EmprendeIAE, profesora del IAE Busisness School; “De EMPRESA FAMILIAR a referente EXPORTADOR: decisiones que impulsan el crecimiento”, junto a Ramiro Muñoz, de SALVITA; y “Las personas CAMBIARON. ¿Tu negocio también?”, con Lucía Prado, docente de prestigiosas universidades y co-directora de NeuroBienestar Latam.

También Leonardo Villanueva, de Valerza – Villanueva e Hijos abordará un espacio sobre “Cómo identificar una Oportunidad de negocio y una Propuesta de Valor”. Por su parte, Gustavo Lozano de Geonosis Consultora dirigirá el taller “Cómo ESCALAR con tu emprendimiento cuando el equipo Tech o tu estructura tecnológica todavía no existen”. Juan Carlos Agostini, de Hiperplaca, Steelex e Instituto Minka, estará a cargo del taller “La Función del LÍDER: De la Estrategia a la Ejecución”.

La agenda se completa con propuestas vinculadas a la gestión estratégica de proyectos y prioridades, de la mano de Aldo Montefiore, de Make Strategy Consultora; el desarrollo de equipos de ALTO RENDIMIENTO, con Agustina Landa, de White Solutions – UNAJE; y una mirada concreta sobre inteligencia artificial con Juan Guzmán Macías, de Neurona Comercial, quien abordará cómo crear un primer agente de IA.

El aprendizaje también tendrá formato grupal a través de workshops temáticos, con propuestas que invitan a trabajar herramientas concretas y aplicables a los negocios.

“Construí una marca inolvidable” será uno de los talleres de la jornada, a cargo de Guido Veneranda y Julieta Herrero, de Filamento Estudio de Branding, Estrategia y Comunicación. Por su parte, Yuliana Bustamante, de Endeavor Argentina, estará al frente de “Contalo bien: el poder de una buena historia para hacer crecer tu emprendimiento”, una propuesta que pondrá en escena el valor de la narrativa para comunicar y potenciar un proyecto.

El Club del Pitch: cuatro emprendimientos, un escenario y feedback en vivo

Una de las novedades de esta edición será el Club del Pitch, una experiencia diseñada para poner a los emprendedores en el centro del escenario y trabajar una de las habilidades fundamentales para cualquier proyecto: saber comunicarlo.

En esta primera edición del Club del Pitch dentro de Experiencia Endeavor NOA fueron seleccionados cuatro emprendimientos: Beplic, BioBlends, SantiagoUno y Soluciones Geoespaciales.

Los seleccionados tendrán la posibilidad de presentar sus proyectos frente al público y recibir devoluciones desde diferentes perspectivas. El objetivo será poner a prueba no sólo qué hacen, sino también cómo comunican el problema que resuelven, el valor de su propuesta y hacia dónde puede crecer su negocio.

Networking para transformar contactos en oportunidades

El networking será otro de los grandes protagonistas de la jornada. Emprendedores, inversores, empresarios y organizaciones de apoyo tendrán distintos momentos para conocerse, intercambiar experiencias y generar conexiones que puedan convertirse en alianzas y negocios.

Además, el espacio de Instituciones de Apoyo al Emprendedor que estarán presentes con stands para acercar programas, herramientas y alternativas de asistencia a quienes buscan fortalecer y escalar sus iniciativas.

El encuentro culminará con la tradicional Networking Party, un espacio distendido pensado para continuar las conversaciones, ampliar redes y generar nuevos vínculos.

Jujuy, punto de encuentro del NOA

La elección de Jujuy como sede forma parte del carácter federal e itinerante de Experiencia Endeavor, que recorre distintas regiones del país y, en el NOA, busca que diferentes provincias sean anfitrionas y aporten sus propias miradas al ecosistema emprendedor.

Este año, el desafío es reunir en un mismo lugar al talento de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja, con una convocatoria abierta a emprendedores, empresarios, inversores, estudiantes y a todas las personas interesadas en aprender, conectar y ser parte del desarrollo emprendedor regional.

La cita es este jueves

Experiencia Endeavor NOA 2026 se realizará este 10 de septiembre, en Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy, de 9:30 a 18:00 y también podrá seguirse desde cualquier parte del mundo a través de la transmisión en vivo por el Canal de YouTube de Endeavor Argentina.

Una jornada para escuchar historias, adquirir herramientas, poner ideas a prueba, recibir feedback, conocer a otros protagonistas del ecosistema y, sobre todo, generar las conexiones que pueden abrir el próximo capítulo de un proyecto.

Jujuy espera al talento emprendedor del NOA.