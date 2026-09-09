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9 de septiembre de 2026 - 12:35
Precaución.

Señor y la Virgen del Milagro: Más de 400 peregrinos caminan por las rutas de Jujuy al encuentro con la Fe

Piden circular con precaución por la presencia de cientos de peregrinos que van al encuentro con el Señor y la Virgen del Milagro.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Peregrinos Salta

Desde la Agencia de Seguridad Vial recordaron las recomendaciones a la hora de circular por las diferentes rutas de la provincia ante la presencia de cientos de peregrinos que van a encuentro del Señor y la Virgen del Milagro en la provincia de Salta.

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El informe de los peregrinos circulando por Rutas jujeñas, del miercoles 9 de noviembre, marcaba que eran 475 aproximadamente. De ellos 60 circulan por Ruta Naciona 9 y el resto de los pregrinos lo hacen por Ruta Nacional 34.

En este sentido se recomienda a los conductores que transiten por la Ruta 34 hacerlo con la máxima precaución y respetando las normas y señales de tránsito, especialmente las velocidades permitidas y respetando la distancia apropiada de frenado.

Así también adelantaron que durante los próximos días más personas comenzaran su peregrinar por otras Rutas Nacionales y provinciales en diferentes horarios para llegar a la Catedral de Salta el próximo martes 15 de septiembre.

Peregrinos del Milagro en Jujuy

Durante las últimas horas peregrinos de diferentes regiones de Salta estuvieron pasando por localidades de Jujuy donde fueron recibidos por miles de vecinos acompañando el caminar de los devotos del Señor y la Virgen del Milagro.

Así los peregrinos de la Parroquia del Valle de Orán pudieron compartir diferentes actividades con los vecinos de la zona del Ramal. Se sumaron también bicis peregrinos de Embarcación y diferentes lugares de Salta

En este sentido los recibieron con mate con bizcochos y bollos, agua, atención sanitaria y puntos de recarga para los teléfonos celulares, entre otros.

Llegada masiva de peregrinos a Salta

A partir del miércoles 9 de septiembre comenzará a registrarse un mayor desplazamiento de fieles, debido a la llegada de una de las primeras delegaciones de gran convocatoria.

Ese día arribará a la Catedral la XII Peregrinación Azul, que iniciará su trayecto en El Carril y tiene previsto llegar al templo alrededor de las 7.30. Se estima que la columna estará conformada por aproximadamente 2.500 peregrinos.

Desde entonces, el arribo de las diferentes columnas de peregrinos cobrará cada vez mayor intensidad, hasta alcanzar su punto máximo durante las dos jornadas que concentrarán la mayor cantidad de fieles.

El domingo 13 de septiembre se perfila como una de las fechas de mayor relevancia dentro del operativo, debido al importante flujo de personas que se prevé que llegue a Salta capital.

La convocatoria más grande anunciada para esa jornada será la Peregrinación de Cachi, cuyo ingreso a la ciudad está previsto para las 13. La columna estará compuesta por cerca de 7.000 peregrinos.

El lunes 14 de septiembre concentrará buena parte del movimiento previsto en el cronograma, ya que durante esa jornada coincidirá el ingreso de varias de las columnas más numerosas.

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