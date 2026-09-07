lunes 07 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de septiembre de 2026 - 10:24
Jujuy.

Jóvenes jujeños peregrinan a Salta para participar del Señor y la Virgen del Milagro

Los jóvenes partieron el sábado por la noche rumbo a Salta capital y trasladan pedidos de vecinos escritos en notas individuales.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
caminata peregrinos
Lee además
Miles de fieles se preparan para llegar a Salta en septiembre. La Catedral ya habilitó el registro oficial de peregrinaciones.
Fe y tradición.

Milagro 2026: peregrinos, cronograma de actividades, fechas claves y operativos en Salta
No hay una hipótesis confirmada sobre las causas de las muertes de la pareja de jóvenes en barrio Malvinas video
Jujuy.

Dos jóvenes muertos en una casa del barrio Malvinas: "No tenemos una hipótesis todavía", dijo el fiscal

Durante el recorrido, los peregrinos llevan “pedidos” que muchas personas escribieron en notas individuales. Según indicaron, varios vecinos también colaboraron con este gesto de fe impulsado por los jóvenes.

El pedido de colaboración de los peregrinos

En medio del camino hacia Salta, los jóvenes pidieron difundir un pedido de ayuda para poder continuar con la peregrinación y comprar elementos necesarios para el recorrido.

“El que quiera colaborar para poder comprar pastillas, agua y otras cositas más, que se comunique a este número 3886699003. Estaremos agradecidos con todos ustedes”, indicaron los peregrinos jujeños.

La peregrinación se da en el marco de las celebraciones del Milagro 2026, una de las manifestaciones religiosas más convocantes del norte argentino.

Las actividades del Milagro 2026

Las actividades del Milagro 2026 comenzaron con la tradicional Novena al Señor y la Virgen del Milagro, que se desarrollará desde el domingo 6 hasta el sábado 12 de septiembre, con misas y momentos de oración durante toda la jornada.

Los días centrales serán del 13 al 15 de septiembre. El domingo 13 se celebrará la Solemnidad de la Virgen del Milagro, mientras que el lunes 14 continuarán las actividades religiosas con la vigilia de oración.

El momento más importante llegará el martes 15 de septiembre, con la tradicional procesión y la renovación del Pacto de Fidelidad al Señor y la Virgen del Milagro, una jornada que reúne a miles de peregrinos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Milagro 2026: peregrinos, cronograma de actividades, fechas claves y operativos en Salta

Dos jóvenes muertos en una casa del barrio Malvinas: "No tenemos una hipótesis todavía", dijo el fiscal

Encontraron a dos personas sin vida en una casa en el barrio Malvinas

Bloquearon el puente de La Quiaca-Villazón por un reclamo en Bolivia

Buena evolución de los niños heridos en el incendio del parque de diversiones en Alto Comedero

Lo que se lee ahora
encontraron a dos personas sin vida en una casa en el barrio malvinas video
Investigación.

Encontraron a dos personas sin vida en una casa en el barrio Malvinas

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Frío en Jujuy: bajan las temperaturas y continúa la alerta por viento hasta el martes
Jujuy.

Frío en Jujuy: bajan las temperaturas y continúa la alerta por viento hasta el martes

Encontraron a dos personas sin vida en una casa en el barrio Malvinas video
Investigación.

Encontraron a dos personas sin vida en una casa en el barrio Malvinas

Agua con semillas de chía: para qué sirve y cómo tomarla correctamente
Sociedad.

Agua con semillas de chía: para qué sirve y cómo tomarla correctamente

No hay una hipótesis confirmada sobre las causas de las muertes de la pareja de jóvenes en barrio Malvinas video
Jujuy.

Dos jóvenes muertos en una casa del barrio Malvinas: "No tenemos una hipótesis todavía", dijo el fiscal

Gimnasia de Jujuy venció a Almagro 
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy no afloja: ganó ante Almagro y sigue prendido arriba

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel