Jóvenes jujeños peregrinan a Salta para participar del Señor y la Virgen del Milagro

Jóvenes de Caimancito peregrinan rumbo a Salta capital para participar de las honras al Señor y la Virgen del Milagro . El grupo partió el sábado por la noche desde la localidad y este lunes ya se encontraba cerca del límite con Salta , avanzando por la Ruta Nacional 34.

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Durante el recorrido, los peregrinos llevan “pedidos” que muchas personas escribieron en notas individuales. Según indicaron, varios vecinos también colaboraron con este gesto de fe impulsado por los jóvenes.

En medio del camino hacia Salta, los jóvenes pidieron difundir un pedido de ayuda para poder continuar con la peregrinación y comprar elementos necesarios para el recorrido.

“El que quiera colaborar para poder comprar pastillas, agua y otras cositas más, que se comunique a este número 3886699003. Estaremos agradecidos con todos ustedes”, indicaron los peregrinos jujeños.

La peregrinación se da en el marco de las celebraciones del Milagro 2026, una de las manifestaciones religiosas más convocantes del norte argentino.

Las actividades del Milagro 2026

Las actividades del Milagro 2026 comenzaron con la tradicional Novena al Señor y la Virgen del Milagro, que se desarrollará desde el domingo 6 hasta el sábado 12 de septiembre, con misas y momentos de oración durante toda la jornada.

Los días centrales serán del 13 al 15 de septiembre. El domingo 13 se celebrará la Solemnidad de la Virgen del Milagro, mientras que el lunes 14 continuarán las actividades religiosas con la vigilia de oración.

El momento más importante llegará el martes 15 de septiembre, con la tradicional procesión y la renovación del Pacto de Fidelidad al Señor y la Virgen del Milagro, una jornada que reúne a miles de peregrinos.