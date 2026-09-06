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6 de septiembre de 2026 - 12:55
Jujuy.

Paro universitario: gremios de Jujuy se adhieren a la medida nacional del martes

Los gremios universitarios profundizan su plan de lucha tras el fracaso de la paritaria. En Jujuy habrá adhesión al paro nacional del martes 8 de septiembre, mientras preparan nuevas acciones durante el mes.

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Por  Verónica Pereyra
Paro universitario de ADIUNJu - Imagen creada con IA&nbsp;

Paro universitario de ADIUNJu - Imagen creada con IA 

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocó a un nuevo paro nacional para el martes 8 de septiembre, luego de que la última reunión paritaria terminara sin acuerdo. La medida tendrá adhesión de los gremios universitarios de Jujuy.

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El principal reclamo está relacionado con la recomposición salarial de docentes y trabajadores no docentes, además de la situación presupuestaria de las universidades públicas. Los sindicatos rechazaron la propuesta del Gobierno nacional, que contempló un aumento del 3% para septiembre y otro 3% previsto para octubre.

Desde el sector gremial sostienen que el porcentaje ofrecido resulta insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo acumulada y reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El cronograma de protestas universitarias

El paro del martes será el comienzo de un nuevo cronograma de medidas de fuerza. Para el 15 de septiembre está prevista una Jornada Nacional de Clases Públicas, bajo la consigna de llevar la universidad a la calle y visibilizar los reclamos.

En tanto, el 17 de septiembre se realizará un acto frente al Palacio Pizzurno, en el marco de la convocatoria a una nueva instancia paritaria docente y nodocente.

Además, los gremios universitarios comenzaron a convocar a la V Marcha Federal Universitaria, prevista para la primera semana de octubre.

Entre los reclamos también figuran la actualización de las Becas Progresar y Manuel Belgrano, un presupuesto que garantice el funcionamiento de las universidades y paritarias que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido.

En Jujuy, los gremios que representan a trabajadores universitarios confirmaron su adhesión al plan de lucha nacional.

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