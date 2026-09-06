Paro universitario: gremios de Jujuy se adhieren a la medida nacional del martes

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocó a un nuevo paro nacional para el martes 8 de septiembre , luego de que la última reunión paritaria terminara sin acuerdo. La medida tendrá adhesión de los gremios universitarios de Jujuy .

Jujuy. Adiunju anunció su adhesión a un nuevo paro universitario nacional para el jueves y viernes

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El principal reclamo está relacionado con la recomposición salarial de docentes y trabajadores no docentes, además de la situación presupuestaria de las universidades públicas. Los sindicatos rechazaron la propuesta del Gobierno nacional, que contempló un aumento del 3% para septiembre y otro 3% previsto para octubre.

Desde el sector gremial sostienen que el porcentaje ofrecido resulta insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo acumulada y reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El paro del martes será el comienzo de un nuevo cronograma de medidas de fuerza . Para el 15 de septiembre está prevista una Jornada Nacional de Clases Públicas, bajo la consigna de llevar la universidad a la calle y visibilizar los reclamos.

En tanto, el 17 de septiembre se realizará un acto frente al Palacio Pizzurno, en el marco de la convocatoria a una nueva instancia paritaria docente y nodocente.

Además, los gremios universitarios comenzaron a convocar a la V Marcha Federal Universitaria, prevista para la primera semana de octubre.

Entre los reclamos también figuran la actualización de las Becas Progresar y Manuel Belgrano, un presupuesto que garantice el funcionamiento de las universidades y paritarias que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido.

En Jujuy, los gremios que representan a trabajadores universitarios confirmaron su adhesión al plan de lucha nacional.