Paro Universitario: "una semana donde recordamos nuestras reivindicaciones", dijeron desde ADIUNJU

La secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju), Daniel Cari, habló de la medida de fuerza de la CONADU Histórica con un nuevo paro universitario que inició este martes y se va a extender hasta el sábado 22 de agosto.

“A nivel nacional somos 26 Universidades que estamos llevando adelante las medidas”, dijo Cari y agregó que “estamos en una semana donde recordamos cuales son nuestras reivindicaciones; el cumplimiento de la Ley de financiamiento Universitario, el llamado a paritaria y una recomposición urgente del salario”.

Convocatoria a paritaria Sobre la recomposición salarial y el llamado a paritarias, la Secretaria de Adiunju sostuvo que “nos estaría faltando un 28,5%”, y adelantó que “la semana pasada llegó a la CONADU la convocatoria a la paritaria, la misma será el 1 de septiembre”.

“Supongo que vamos a tener novedades ya que del último acuerdo que se hizo en junio nos está quedando cobrar un 4%. Vamos a ver si el Gobierno acerca alguna oferta salarial y a continuar evaluando las acciones a seguir”, sostuvo la dirigente sindical.

Daniela Cari dijo que desde Adiunju “hay expectativas” en relación a un nuevo encuentro paritario pero sostuvo que “no hemos abandonado la bandera de lucha por el cumplimiento total de la Ley de Financiamiento Universitario”. “A pesar de haber recompuesto nuestro salario en un 21,33%, con el aumento de la inflación, bienes y servicios y costo de vida todavía nos queda mucho por conseguir. La situación de los docentes universitarios todavía es muy precaria”, se lamentó.

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