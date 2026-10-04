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4 de octubre de 2026 - 13:35
NOA.

Una nena de 3 años fue atacada por un dogo en Santiago del Estero y sufrió graves heridas

La pequeña fue atacada en Añatuya y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital. Sufrió lesiones en el rostro y fue sometida a una intervención quirúrgica.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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El hecho ocurrió durante la noche del viernes, alrededor de las 22, en la zona de avenida Güemes y pasaje Tacuarí. De acuerdo con la exposición realizada por una familiar de la niña, identificada como Aytana, la menor se encontraba junto a su tío y un vecino cuando el animal se acercó y la atacó.

Intervinieron para separar al animal

La situación generó desesperación entre quienes se encontraban en el lugar. Según la denuncia, varias personas tuvieron que intervenir y forcejear con el perro hasta conseguir que soltara a la niña.

Aytana sufrió importantes lesiones en el rostro y la cabeza, por lo que recibió asistencia inicialmente en un centro de salud de Añatuya. Debido a la gravedad de las heridas, posteriormente fue trasladada al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI) de la capital santiagueña.

La menor quedó internada bajo observación y los médicos determinaron que debía ser intervenida quirúrgicamente. Según información difundida por familiares, la cirugía se realizó el sábado cerca del mediodía.

Investigan al propietario del perro

La causa quedó en manos del fiscal de turno de la Circunscripción Añatuya, Ezequiel Bustamante, quien ordenó distintas medidas para avanzar con la investigación.

Entre ellas, se dispuso tomar declaración a los testigos que presenciaron el ataque y avanzar en la identificación del propietario del animal, señalado en la denuncia como un vecino de la zona. También se establecieron medidas respecto del responsable mientras continúa la investigación.

El caso generó preocupación en la comunidad de Añatuya mientras la familia de la pequeña permanece pendiente de su evolución médica.

Aclaración: algunos medios identificaron al animal como pitbull, mientras que la denuncia oficial citada por Nuevo Diario Web lo describe como un Dogo Argentino. Por eso, para esta nota se toma como referencia la descripción que figura en la denuncia.

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