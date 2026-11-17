Familiares de Melinda Maidana , la joven que falleció tras un accidente el pasado domingo en Ruta N° 1 camino a Río Blanco , se presentaron en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para exigir la agilización de la autopsia y la entrega de su documentación para realizar el sepelio . Denunciaron que el conductor del auto estaba alcoholizado y que fue liberado tras el hecho.

Jujuy. Ruta 56: manejaba con más de 2 gramos de alcohol en sangre y protagonizó un choque frontal

“ Todos queremos que se haga justicia ", dijo Luciano Maidana, hermano de Melinda y agregó que “ estaba muy grave, tuvo un paro en la ambulancia y al llegar al Hospital tuvo otro paro más ”.

El hermano dijo que “a las diez de la mañana se acercó un oficial de la policía el cual me dio toda la información, de que había sufrido un accidente con la moto”, y agregó que “ mi hermana se iba todos los días a trabajar al Hospital San Roque, y ese día se iba a trabajar ”.

“El responsable estaba muy ebrio”, aseveró el hermano Luciano y sostuvo que “ frenó de golpe y mi hermana venía por atrás, tuvo un fuerte choque y voló por el impacto. El casco no pudo salvarla, fue muy brutal el golpe ”.

La Ruta 1 entre Palpalá y San Salvador de Jujuy (Imagen Google Maps)

Sobre la situación del conductor, el hermano dijo que “lo detuvieron pero lo dejaron ir, no hicieron nada. En ese momento tendrían que haberlo arrestado y hacer justicia porque hubo un accidente”.

El joven dijo también que el conductor del auto “tenía 0,90” gramos de alcohol en sangre. “Quiero que se haga justicia, que el responsable pague”, afirmó el joven y agregó que “mi hermana falleció y no puede quedar en la nada”.

“Queremos despedir a mi hermana”

El Luciano dijo que fueron a la Comisaria a buscar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la moto de Melinda y no le quisieron entregar sus pertenencias, “queremos apurar los trámites para poder despedir a mi hermana y nos siguen dando vueltas”, se lamentó.

“El Fiscal no nos quiere dar el DNI y necesitamos eso si o si para retirar el certificado y avanzar con el tema del cajón y el velorio”, dijo.

“Él mató a mi hermana”

El joven dijo que en el momento del accidente al conductor del auto “no lo arrestaron, lo dejaron ir como si nada” y sostuvo que “ayer se presentó con su abogado y se quería lavar las manos”.

“Él tuvo la culpa, él iba ebrio y mi hermana solo se iba al trabajo, a cumplir sus tareas”, agregó el joven.

Por último el hermano dijo que “seguimos esperando, no nos dan respuestas. Ayer con mi mamá estuvimos toda la mañana y no nos dijeron nada. Seguimos esperando”.