Grave vuelco en Ruta Nacional 9: dos hombres fueron rescatados en Humahuaca

Un grave siniestro vial se registró sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del ingreso a Finca Aurora, en el paraje Chorrillos, departamento Humahuaca. Una camioneta perdió el control, volcó y terminó en las inmediaciones del lecho de un arroyo, con sus dos ocupantes atrapados en el interior .

Policiales. Accidente en Alto Comedero: un auto chocó contra un camión que se habría dado a la fuga

El accidente ocurrió durante un intenso temporal de lluvia que afectaba a la región de la Quebrada de Humahuaca. Las condiciones climáticas y la crecida del curso de agua complicaron las tareas de rescate, por lo que los equipos de emergencia debieron trabajar con rapidez para extraer a las víctimas.

Alrededor de las 17.15 de ayer llegaron al lugar efectivos de Bomberos de la Policía de Jujuy, Bomberos Voluntarios y una ambulancia del SAME. Los rescatistas trabajaron de manera coordinada para liberar a los dos hombres, quienes presentaban heridas de gravedad. Uno de los ocupantes se encontraba en estado más delicado y fue trasladado al Hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy. La información inicial no precisó el estado de salud actualizado de la segunda víctima.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el conductor de la camioneta habría perdido el control del vehículo por circunstancias que todavía son materia de investigación. El rodado salió de la calzada, volcó y terminó a pocos metros del arroyo, en un sector donde las precipitaciones habían generado condiciones especialmente difíciles para circular.

La posibilidad de que la lluvia haya incidido en el siniestro forma parte de las primeras hipótesis, aunque todavía no fue establecida como causa definitiva.

Un operativo de rescate condicionado por la crecida del arroyo

La presencia de agua y las dificultades para acceder al vehículo obligaron a desplegar un operativo conjunto entre los distintos cuerpos de emergencia. Bomberos de la Policía y voluntarios intervinieron para extraer a los dos ocupantes, mientras que el personal sanitario del SAME realizó la asistencia y coordinó los traslados.

La complejidad del procedimiento estuvo vinculada tanto a la posición en la que quedó el automóvil como a las condiciones del terreno y la cercanía del curso de agua.

Pericias y actuaciones judiciales

Después del rescate, personal de Seguridad Vial intervino en el lugar. Sin embargo, no pudo realizar los correspondientes test de alcoholemia debido al estado crítico en el que se encontraba el conductor. Por otra parte, efectivos de Criminalística llevaron adelante las pericias para reconstruir la mecánica del accidente. Durante los trabajos se constataron daños en la estructura del vehículo, restos de elementos sobre la calzada y huellas de frenado y derrape.

Finalmente, el ayudante fiscal de turno dispuso el inicio de actuaciones sumarias en el marco de una investigación penal preparatoria, con el objetivo de establecer las circunstancias en las que se produjo el vuelco.