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13 de noviembre de 2026 - 17:30
Espectaculos.

Murió un integrante de DesaKTa2 en un accidente de moto: tenía 22 años

El joven formaba parte del equipo técnico de la banda de cuarteto. Ulises Bueno y otros artistas lo despidieron con emotivos mensajes.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Desakta2, banda de cuarteto de Córdoba.

Desakta2, banda de cuarteto de Córdoba.

El cuarteto cordobés está de luto por la muerte de Nahuel Agustín Díaz, un joven de 22 años que falleció este jueves tras protagonizar un accidente de motocicleta en Córdoba. El músico integraba el equipo técnico de DesaKTa2 y también había colaborado con reconocidos artistas como Ulises Bueno y Valentina Márquez.

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Cómo fue el accidente en el que murió Nahuel Díaz

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Julio Tristany y José Ramonda, en barrio Autódromo, de la ciudad de Córdoba.

De acuerdo con la información policial, el joven circulaba en una motocicleta Brava Nevada de 110 cc cuando, por motivos que todavía se investigan, habría perdido el control del vehículo y caído sobre el asfalto.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron al joven sin vida. Posteriormente, un servicio de emergencias constató su fallecimiento. Su padre se presentó en el lugar y confirmó su identidad.

El dolor de DesaKTa2 y la despedida de Ulises Bueno

Tras conocerse la noticia, la productora que reúne a los artistas compartió un comunicado para expresar su pesar por el fallecimiento del joven.

"Comunicamos con inmensa tristeza el fallecimiento de un integrante de nuestro staff", señalaron, y acompañaron a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento.

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Ulises Bueno, quien mantenía una relación cercana con Nahuel. "Hermanito querido, todavía estoy en shock. No puedo creer que te hayas ido teniendo tanto por delante", escribió el cantante en sus redes sociales.

También lo despidieron Fer Olmedo y Joaco Martín, integrantes de DesaKTa2. Olmedo compartió una fotografía junto al joven y escribió "Volá alto, amigo", mientras que Martín publicó una imagen con el mensaje "Descansá en paz, Nahuel querido".

DesaKTa2 suspendió un show tras la muerte del joven

Como señal de duelo, DesaKTa2 decidió suspender su presentación prevista para el jueves 12 de noviembre en Sala del Rey, Córdoba.

La agrupación comunicó la decisión a través de sus redes sociales y expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del trabajador.

La muerte de Nahuel Díaz provocó una fuerte repercusión en el ambiente del cuarteto, donde era conocido por su trabajo detrás de los escenarios junto a diferentes artistas

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