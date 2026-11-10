Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Camino fue fundador de Los Palmeras y falleció a los 76 años.

El mundo de la música argentina recibió una triste noticia este martes 10 de noviembre: murió Marcos Máximo Camino, histórico acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, a los 76 años . El músico santafesino dedicó más de cinco décadas de su vida a la cumbia y fue una de las figuras centrales en el crecimiento de la agrupación, que alcanzó reconocimiento nacional e internacional.

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Según informaron medios de Santa Fe, Camino fue encontrado sin vida durante la tarde del martes en el estudio de grabación de Los Palmeras , ubicado sobre calle Alvear al 4900, en el barrio Candioti Norte de la capital provincial. En el lugar intervino personal policial y se iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Marcos Máximo Camino nació el 31 de agosto de 1950 en Santa Fe y comenzó a tocar el acordeón desde muy joven. En 1972 se incorporó a Los Palmeras , agrupación de la que se convirtió en uno de sus principales referentes y responsables de su identidad musical.

Durante más de cinco décadas, el músico fue una pieza fundamental en el desarrollo de la cumbia santafesina. Su manera de interpretar el acordeón y su trabajo al frente del grupo contribuyeron a consolidar un estilo que alcanzó gran popularidad en distintas generaciones.

Junto a Rubén "Cacho" Deicas, histórica voz de Los Palmeras, formó una de las duplas más reconocidas de la música tropical argentina. La agrupación logró instalar canciones que se transformaron en clásicos de las fiestas y celebraciones populares, como El bombón asesino, Olvídala y Soy sabalero.

Comunicado de Los Palmeras

"Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino. Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre", escribieron en un posteo en las redes sociales oficiales.

Su trayectoria y los grandes escenarios de Los Palmeras

A lo largo de su carrera, Camino participó de numerosos discos, giras y presentaciones que llevaron a Los Palmeras a recorrer diferentes puntos de la Argentina y del exterior.

Uno de los momentos más recordados de la agrupación fue su presentación en la final de la Copa Sudamericana de 2019, disputada en Asunción, Paraguay. En aquella oportunidad, Los Palmeras interpretaron Soy sabalero ante miles de hinchas de Colón de Santa Fe, en un espectáculo que alcanzó una importante repercusión internacional.

El grupo también realizó presentaciones junto a la Orquesta Sinfónica de Santa Fe y colaboraciones con artistas de distintos géneros, ampliando el alcance de la cumbia santafesina.

Marcos Camino había anunciado su retiro en febrero de 2026

La muerte del acordeonista ocurrió nueve meses después de que anunciara públicamente su decisión de abandonar los escenarios, tras más de 50 años de trayectoria musical.

El 11 de febrero de 2026, a través de un video publicado en las redes sociales de Los Palmeras, el músico comunicó su decisión a sus compañeros de la agrupación.

“Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud”, expresó en aquella oportunidad.

Su alejamiento se produjo después de la salida de Cacho Deicas en 2025, en medio de una etapa de cambios en la formación histórica de Los Palmeras. Tras el retiro de Camino, su hijo, Marcos Camino Jr., comenzó a asumir un papel central en la continuidad musical de la agrupación.