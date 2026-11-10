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10 de noviembre de 2026 - 10:21
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Alex Caniggia impactó al mostrar cómo cambió su cuerpo: las fotos del antes y el después

El influencer compartió imágenes que permiten comparar su apariencia física anterior con la actual y sorprendió a sus seguidores por los resultados.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Alex Caniggia mostró el antes y el después de su cambio físico.

Alex Caniggia mostró el antes y el después de su cambio físico.

Este domingo, Alex Caniggia llamó la atención de sus seguidores al compartir en sus redes sociales una publicación que dejó en evidencia el cambio que experimentó su aspecto físico. Para mostrarlo, incluyó una comparativa de imágenes que refleja su apariencia anterior y su estado actual.

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Acompañadas únicamente por las palabras “Antes. Después”, las fotos que difundió el influencer, hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, permitieron apreciar una transformación corporal significativa.

En la primera imagen se lo observa sin una musculatura definida, mientras que en la segunda luce pectorales y abdominales mucho más pronunciados. Los tatuajes que recorren su cuerpo fueron el único rasgo que se mantuvo sin cambios. El posteo tuvo una rápida repercusión y superó los 4.500 likes en menos de 60 minutos.

Alex Caniggia y el proceso para su cambio físico

El mediático presentó su cambio físico con la contundente expresión “De ser obeso a convertirme en una BESTIA HUMANA”. Sin embargo, la publicación no representó una acción improvisada para llamar la atención, sino que puso de manifiesto el resultado de una transformación que viene mostrando progresivamente en sus redes sociales desde hace varias semanas.

Junto a las imágenes, Caniggia también compartió una reflexión sobre el camino que atravesó: “Lo que antes era motivo de burlas, hoy es motivo de respeto. No fue magia, fue DISCIPLINA, SACRIFICIO y HAMBRE de SUPERACIÓN”. Sus palabras reflejaron una faceta menos ligada a las bromas y provocaciones que suelen caracterizarlo y con un mensaje de tono más profundo y personal.

Unas semanas antes, el creador de contenido ya había dado algunas pistas sobre el cambio que estaba atravesando a través de una grabación en la que se mostró sin remera y se dirigió de manera provocadora a quienes lo siguen en las redes.

“¿Qué pasa, panza? Lechón, lechona. Ponete a entrenar. ¿Te gustaría tener este físico? Estoy hecho un animal”, expresó fiel a su estilo habitual. Luego, hizo referencia a varias costumbres que decidió abandonar, entre ellas el consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos y cerveza. Más tarde, compartió otro registro en el que se lo observaba haciendo flexiones de brazos sobre una colchoneta de yoga, acompañado por un mensaje breve y contundente: “Disciplina”.

La marcada diferencia entre las dos fotografías fue suficiente para generar una rápida repercusión en las redes sociales y convertir el posteo en viral. En la primera captura aparece Alex Caniggia con una apariencia corporal muy distinta de la que tiene actualmente, mientras que en la segunda sobresale el importante desarrollo y la marcada musculatura que consiguió.

A su vez, los numerosos tatuajes distribuidos por su pecho, brazos, cuello y cara permiten reconocer fácilmente al influencer y acentúan el impacto de la comparación, al dejar en evidencia que ambas imágenes corresponden a distintas etapas de su vida.

La publicación incluyó varias imágenes de Caniggia sin camiseta, en las que exhibió su cuerpo desde diferentes perspectivas. El material despertó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron los resultados que consiguió y le dejaron mensajes de apoyo para que continúe con su transformación.

Alex Caniggia y una agenda cargada de proyectos

En paralelo a los cambios en su apariencia, el mediático mantiene una agenda profesional cargada de proyectos. Actualmente, comparte con su padre las tareas en Caniggia Football Agency, una empresa orientada a la representación de jugadores de fútbol. Además, forma parte de Juego de Villanos, el reality internacional producido por Telemundo, una participación que le permite ganar mayor visibilidad en los ámbitos televisivos de América Latina y Europa.

Su presentación en el reality estuvo marcada por una escena de lujo y extravagancia: hizo su aparición descendiendo de una camioneta de alta gama mientras arrojaba dinero al aire. La entrada estuvo acompañada por una frase con la que buscó definir su personaje: “Un villano de otro level”.

Al mismo tiempo que recibe elogios por su transformación corporal, Caniggia quedó envuelto recientemente en un enfrentamiento mediático con su madre, Mariana Nannis. El conflicto se originó a partir de declaraciones que ella hizo sobre Venezia, la nena de tres años que el influencer tuvo con Melody Luz.

A través de una grabación que difundió en su perfil de X, el influencer expresó su indignación sin rodeos: “Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar a una bebé de tres años, que encima es tu nieta, por haber nacido en determinado barrio”.

Además, dejó en claro que no tiene intenciones de recomponer la relación familiar: “No todos los vínculos familiares merecen conservarse. Mi madre, para mí, ya no existe”. En ese sentido, sostuvo que hay comportamientos que marcan un punto de quiebre definitivo y que no está dispuesto a perdonar. “Y si alguien cree que por ser mi madre tiene un lugar asegurado eternamente en mi vida, está muy equivocado”, concluyó.

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