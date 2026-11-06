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6 de noviembre de 2026 - 14:51
Espectáculos.

Alex Caniggia estalló contra Mariana Nannis y aseguró que no quiere volver a verla

Alex Caniggia publicó un duro video contra Mariana Nannis por sus comentarios sobre Melody Luz y Venezia. Aseguró que cortó el vínculo con su madre.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La relación entre Alex Caniggia y Mariana Nannis atraviesa un nuevo enfrentamiento público

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“No todos los vínculos familiares merecen conservarse. En mi caso, mi madre para mí ya no existe

“No todos los vínculos familiares merecen conservarse. En mi caso, mi madre para mí ya no existe"

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El conflicto comenzó después de una entrevista que Nannis brindó al programa El Ejército de la Mañana, de Bondi Live, donde fue consultada por las acusaciones de discriminación hacia su nuera y su nieta.

Sus respuestas provocaron el enojo de Alex, quien decidió grabar un descargo para defender a su familia y también a su hermana Charlotte Caniggia.

“No todos los vínculos familiares merecen conservarse. En mi caso, mi madre para mí ya no existe"

“No todos los vínculos familiares merecen conservarse. En mi caso, mi madre para mí ya no existe"

Qué dijo Mariana Nannis sobre Melody Luz y su nieta

Durante la entrevista, el periodista Santiago Riva Roy le preguntó a Mariana Nannis si había discriminado a Melody Luz por sus orígenes y por haber nacido en San Martín, provincia de Buenos Aires.

La mediática respondió con una frase que generó repercusión: “No tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde nació”.

Cuando los conductores intentaron profundizar sobre sus declaraciones y le preguntaron si consideraba que una persona de San Martín valía menos que alguien nacido en Marbella, Nannis evitó responder directamente.

La conversación terminó de manera abrupta cuando la exesposa de Claudio Paul Caniggia decidió finalizar la comunicación telefónica. Las declaraciones no tardaron en llegar a Alex Caniggia, quien expresó su indignación por considerar que su madre había menospreciado a Melody y a su pequeña hija.

En el video, el influencer cuestionó que se juzgue a una persona por su lugar de nacimiento y remarcó que la procedencia social no determina el valor de nadie.

También defendió a Charlotte, después de señalar que Nannis habría realizado comentarios despectivos sobre los ingresos económicos de su hermana.

“No todos los vínculos familiares merecen conservarse. En mi caso, mi madre para mí ya no existe. Lo dije anteriormente, pero ahora más que nunca lo vuelvo a confirmar”. Y agregó: “Hay límites que cuando se cruzan no tienen marcha atrás. Si alguien cree que por ser mi madre tiene un lugar asegurado eternamente en mi vida, está muy equivocado”.

“No todos los vínculos familiares merecen conservarse" “No todos los vínculos familiares merecen conservarse"

Alex Caniggia confirmó que no quiere mantener contacto con su madre

El hijo de Claudio Paul Caniggia fue contundente al referirse al vínculo con Mariana Nannis y aseguró que no tiene intención de recomponer la relación.

“No todos los vínculos familiares merecen conservarse. En mi caso, mi madre para mí ya no existe” “No todos los vínculos familiares merecen conservarse. En mi caso, mi madre para mí ya no existe”

El mediático sostuvo que las declaraciones sobre su pareja, su hija y su hermana fueron determinantes para reafirmar su decisión de mantenerse alejado de Nannis.

En uno de los momentos más fuertes del video, Alex la calificó como una “bazofia de ser humano” y una “rata de alcantarilla”.

Por su parte, Melody Luz también respondió públicamente a los comentarios de su suegra durante una entrevista en Storytime, el programa conducido por Nazarena Vélez en Bondi.

La bailarina aseguró que no le sorprendieron las declaraciones y explicó que no desea que su hija Venezia mantenga contacto con Nannis. “No tengo ganas de que mi hija conozca a una persona así, por más que tenga su sangre”, manifestó.

Además, reivindicó su lugar de origen y expresó su orgullo por haber nacido en San Martín.

El enfrentamiento entre ambas mujeres tiene antecedentes que se remontan a 2023, cuando Melody estaba embarazada y surgieron diferencias relacionadas con un departamento de Puerto Madero.

Desde entonces, la relación familiar se deterioró y los conflictos continuaron a través de declaraciones públicas.

Con este nuevo episodio, Alex Caniggia volvió a marcar distancia de su madre y dejó en claro que, por el momento, no contempla una reconciliación.

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