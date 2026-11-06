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6 de noviembre de 2026 - 14:18
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Pampita reveló su plan para estar en un lugar privilegiado en la misa del papa León XIV

La modelo confirmó que pasará la noche en las inmediaciones del Monumento de los Españoles para asegurarse un lugar en la celebración.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pampita contó que va a acampar para poder ver al papa León XIV: “Ya tengo la bolsa de dormir”.

Pampita contó que va a acampar para poder ver al papa León XIV: “Ya tengo la bolsa de dormir”.

La llegada del papa León XIV a la Argentina despierta un gran interés entre los creyentes, que esperan verlo en su recorrido por el país. Una de las personas que ya se alista para ese momento es Pampita, quien comenzó su plan para participar en la celebración religiosa que el máximo representante de la Iglesia católica brindará en Buenos Aires.

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Durante la peregrinación a Luján, la modelo había adelantado que tenía pensado pasar la noche en una carpa en el Monumento de los Españoles y vivir esa experiencia junto a sus compañeros de caminata.

Ahora, con la visita cada vez más cerca, ratificó sus planes y anunció que efectivamente dormirá en ese sitio. Durante una entrevista con LAM, emitido por América, contó cómo se está organizando para la ocasión y anticipó que se presentará con bastante anticipación: “Vamos a dormir ahí desde temprano, voy a estar 12 horas antes de la misa. Ya tengo bolsa de dormir y el bolsito. El tema baño se me está complicando, pero algo vamos a resolver”.

Además, señaló que quienes ingresen al predio deberán permanecer allí hasta la jornada siguiente, ya que no estará permitido salir una vez que hayan accedido. Por esta razón, tendrá que trasladar consigo todos los elementos indispensables para afrontar la espera.

“Voy con dos amigas que somos muy devotas y católicas. Una misa con un Papa, rezar con millones de personas, se va a sentir una energía espectacular”, manifestó.

En cuanto a los preparativos, adelantó que llevará provisiones para alimentarse e hidratarse, además de un equipo para dormir y diversos artículos necesarios para afrontar la permanencia durante toda la noche.

Las restricciones para la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles

Con motivo de la visita del Sumo Pontífice, las autoridades dispusieron una serie de pautas y restricciones que deberán respetar quienes concurran al encuentro religioso, como parte del esquema de seguridad previsto.

Respecto de los objetos personales, quienes ingresen al Monumento de los Españoles tendrán prohibido hacerlo con tiendas de campaña, equipaje de gran tamaño o sombrillas. Por el contrario, sí estará autorizado el acceso con bolsas de dormir, sillas reclinables y mochilas cuya capacidad no supere los 15 litros.

Por otro lado, el dispositivo contempla limitaciones al tránsito vehicular en las calles cercanas. Ante este panorama, se aconseja consultar previamente las modificaciones en la circulación para planificar con anticipación la llegada al predio.

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