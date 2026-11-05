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5 de noviembre de 2026 - 12:07
Espectáculos.

Pampita y Martín Pepa se habrían separado otra vez: los motivos de la nueva ruptura

Yanina Latorre aseguró que Pampita y el polista llevan 15 días separados. La distancia y las diferencias en sus rutinas serían las causas.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Pampita y Martín Pepa se habrían separado otra vez

Pampita y Martín Pepa se habrían separado otra vez

La relación entre Carolina "Pampita" Ardohain y Martín Pepa estaría atravesando una nueva ruptura. Según reveló Yanina Latorre en el programa Sálvese quien pueda, de América TV, la modelo y el polista llevarían aproximadamente 15 días separados, luego de enfrentar nuevamente dificultades para sostener su relación a distancia.

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La conductora aseguró que obtuvo información de personas cercanas a ambos y señaló que habría sido Pepa quien decidió terminar el vínculo. Aunque ninguno de los protagonistas confirmó públicamente la separación, las versiones indican que las diferencias en sus agendas laborales y personalidades habrían influido en el distanciamiento.

Pampita y Martín Pepa se habrían separado otra vez

Pampita y Martín Pepa se habrían separado otra vez

Por qué se habrían separado Pampita y Martín Pepa

Durante su programa, Yanina Latorre contó que Martín Pepa había regresado a la Argentina aproximadamente un mes atrás, luego de cumplir con sus compromisos deportivos en el exterior.

Sin embargo, el reencuentro no habría sido suficiente para resolver los problemas que la pareja arrastraba desde crisis anteriores.

“Él la habría dejado por la misma situación de las últimas crisis: la distancia, la intensidad de Pampita”, sostuvo Latorre.

Según explicó, las dificultades para compatibilizar sus actividades profesionales y mantener una relación estable habrían vuelto a generar diferencias entre ambos.

La conductora también indicó que la decisión de poner fin a la relación habría partido del polista, aunque no existe una confirmación oficial sobre esta versión.

Qué dijeron desde el entorno de Martín Pepa

Uno de los aspectos que más repercusión generó fueron las declaraciones de Latorre sobre la información que habría recibido de personas cercanas a la pareja.

“Hablé con mucha gente allegada de los dos y todo el mundo me dice que hace 15 días estarían separados Martín Pepa y Pampita por lo mismo de siempre”, expresó.

Según la periodista, los principales conflictos estarían vinculados con la distancia y las obligaciones laborales. Sin embargo, también mencionó una supuesta opinión del círculo cercano del deportista.

“Distancias, agendas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa, por no decir insoportable”, afirmó Latorre.

Estas declaraciones corresponden a versiones transmitidas por la conductora y no a manifestaciones públicas realizadas por Pepa o Pampita.

Cómo estaría Pampita tras la nueva separación

Latorre también brindó detalles sobre el estado emocional de la modelo y aseguró que estaría atravesando un momento de tristeza por la situación.

“Me dicen que Pampita está triste, que no quiere que todavía se sepa, porque ella tiende a querer arreglarse porque no se acabó el amor”, comentó.

De acuerdo con esta versión, Pampita mantendría la esperanza de recuperar la relación, tal como habría ocurrido durante la crisis anterior.

La conductora agregó que la modelo tenía expectativas de compartir la próxima temporada en Punta del Este junto al polista, un plan que ahora estaría en duda.

Pese a estas versiones, Pampita no realizó declaraciones públicas sobre la supuesta ruptura ni confirmó si existe una posibilidad de reconciliación.

La primera separación de Pampita y Martín Pepa

La pareja ya había atravesado una ruptura en julio de 2025, después de aproximadamente ocho meses de relación. En aquella oportunidad, también trascendió que las dificultades para sostener el noviazgo a distancia habían sido uno de los principales motivos del conflicto.

Mientras Martín Pepa desarrollaba su carrera como polista en Estados Unidos, Pampita permanecía en Argentina junto a sus hijos y cumpliendo con sus compromisos profesionales.

En ese momento, el periodista Gustavo Méndez había señalado que la decisión de separarse habría sido del deportista y que la modelo no estaba de acuerdo con la ruptura.

También circularon versiones sobre la posible existencia de una tercera persona, aunque esa información nunca fue confirmada por los protagonistas.

¿Hay posibilidades de una nueva reconciliación?

Después de aquella primera separación, Pampita y Martín Pepa lograron reconciliarse y retomaron su relación. Sin embargo, según las recientes declaraciones de Yanina Latorre, los problemas que provocaron la crisis anterior no habrían quedado completamente resueltos.

La periodista sostuvo que todavía existirían sentimientos entre ambos y que la modelo tendría intenciones de recomponer el vínculo.

Por el momento, la supuesta separación continúa siendo una versión periodística. Ninguno de los dos confirmó públicamente el final de la relación ni brindó detalles sobre su situación sentimental actual.

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