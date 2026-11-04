El riesgo país argentino llegó a su nivel más alto en un año y las acciones cayeron pese a la suba de Wall Street

Los mercados financieros argentinos volvieron a registrar una jornada negativa este miércoles 4 de noviembre, pese a las fuertes subas de las principales bolsas de Estados Unidos tras las elecciones legislativas. El riesgo país alcanzó los 850 puntos básicos , su nivel más alto en un año, mientras que las acciones argentinas retrocedieron y los bonos en dólares mostraron resultados mixtos.

Economía. Caen las acciones y los bonos argentinos: el riesgo país sube a 797 puntos y el dólar alcanza un nuevo máximo

Economía. El riesgo país volvió a subir y llegó a los 790 puntos, su máximo en 2026

El escenario internacional estuvo marcado por la victoria de los candidatos demócratas en las elecciones de medio término estadounidenses , que modificó el equilibrio político del Congreso y representó una derrota para el presidente Donald Trump.

Alrededor de las 15 horas el riesgo país medido por JP Morgan aumentaba 22 unidades y se ubicaba en 850 puntos básicos.

Los bonos soberanos argentinos en dólares perdieron las ganancias que habían registrado durante la mañana y pasaron a operar con resultados dispares. El comportamiento contrastó con las subas de más del 2% que mostraban los principales índices de Wall Street.

El aumento del riesgo país refleja una mayor percepción de riesgo sobre los títulos argentinos y representa una dificultad para acceder al financiamiento internacional a tasas más bajas.

Caen las acciones argentinas y el Merval pierde 1,2%

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires también revirtió las ganancias iniciales y registró una caída del 1,2% en pesos, hasta los 89.392 puntos.

Entre las empresas argentinas que cotizan en Nueva York, las mayores pérdidas se concentraron en el sector energético. Vista Energy retrocedía 7,6%, YPF caía 7,1% y Pampa Energía registraba una baja del 3,4%.

Estas caídas se produjeron en paralelo con el fuerte descenso del precio internacional del petróleo, que afectó las cotizaciones de distintas compañías vinculadas con la actividad energética.

Qué pasó con el dólar en Argentina

En el mercado cambiario, el dólar mayorista bajó cinco pesos, equivalente al 0,3%, y se ubicó en $1.546. Por su parte, la cotización minorista del Banco Nación se mantuvo en $1.570 para la venta.

Dólar en Argentina.

El dólar blue también registró una caída de cinco pesos y se comercializaba a $1.565. De esta manera, las principales cotizaciones mostraron estabilidad o retrocesos durante la jornada.

Wall Street subió tras la derrota electoral de Trump

Las bolsas estadounidenses reaccionaron favorablemente a los resultados de las elecciones legislativas, en las que los demócratas consiguieron el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

El resultado representa un cambio en el escenario político de Estados Unidos y podría influir en las decisiones económicas y financieras del Gobierno de Donald Trump durante los próximos dos años. En paralelo, el petróleo registró fuertes pérdidas. Los futuros del Brent bajaban alrededor del 9%, hasta los 94,30 dólares por barril, mientras que el WTI retrocedía 7,9%, a 88,46 dólares.

Los inversores siguen de cerca las negociaciones diplomáticas relacionadas con el conflicto entre Estados Unidos e Irán, ante la posibilidad de que una reducción de las tensiones modifique las perspectivas del suministro energético.