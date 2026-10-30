El riesgo país volvió a subir y llegó a los 790 puntos, su máximo en 2026.

La Argentina registró un nuevo avance del riesgo país , que aumentó 44 unidades y se ubicó en los 790 puntos básicos. El índice de JP Morgan alcanzó de esta manera su valor más alto desde el 24 de octubre de 2025.

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Los bonos argentinos en dólares profundizaban las pérdidas y, cerca de las 16, registraban una baja promedio del 1% entre Bonares y Globales.

Al mismo tiempo, el riesgo país trepaba 44 unidades hasta los 790 puntos básicos , una cifra que representa su valor más elevado desde el 24 de octubre del año pasado.

El crudo tampoco daba respiro a las bolsas internacionales : su cotización avanzaba cerca de un 2% y se encaminaba a registrar su cuarta suba mensual consecutiva .

Entre los factores que impulsaban los precios se encontraban las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, ante el riesgo de una escalada del enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel contra Irán, además de un reciente ataque petrolero en el estrecho de Ormuz.

Después de tres jornadas sin participación en el mercado cambiario, el Banco Central volvió el jueves a comprar divisas y retomó su estrategia de acumulación de reservas.

Este proceso representa uno de los fundamentos que contribuyen a sostener los precios de los bonos soberanos y a respaldar la deuda pública.

Durante la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM) del tercer trimestre, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, aseguró que el tramo de USD 5.000 millones del swap con China continúa activado.

También confirmó que el acuerdo por USD 20.000 millones con Estados Unidos permanece vigente, aunque bajo una modalidad distinta.

Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes

El dólar oficial terminó octubre estable y sin variaciones en la última jornada cambiaria del mes. En el Banco Nación, el tipo de cambio minorista cerró a $1.560 para la venta, con un incremento acumulado de $20 en octubre.

Por su parte, el dólar blue tampoco registró variaciones y se mantuvo en $1.565 para la venta, sin mostrar nuevas presiones alcistas en el mercado informal.

En el segmento financiero, el dólar MEP mostró un ligero avance y cerró en $1.567,73. Por su parte, el Contado con Liquidación (CCL) subió hasta los $1.663,42, en una jornada atravesada por la demanda de cobertura corporativa y los movimientos hacia activos externos.