Cuál es la cotización del dólar hoy en el Banco Nación

Dólar Dólar

El dólar cotiza este martes al medio día a $1495 para la compra y $1545 para la venta en las ventanillas del Banco Nació. Esta situación se da en una jornada donde el riesgo país superó los 700 puntos por primera vez en 12 meses.

Este indicador, que suele reflejar el humor de los inversores, se ubicaba en 684 puntos, un alza de 1,7% contra el cierre previo.

El índice que elabora JP Morgan llegó a tocar 710 puntos en el inicio de la rueda del mercado, aunque un rebote de los bonos -empezaron el día con caídas cercanas al 1% y luego mejoraron más leves- contribuyó a desacelerar el aumento

Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraban mayoría de alzas. Las principales mejoras eran para Galicia (+3,9%), Supervielle (+3,2%) y Transportadora de gas del sur (+2,8%). En Buenos Aires, el índice S&P Merval ganaba 1,8% en pesos y 1,9% en dólares.

Cotización del dólar Para el mediodía de este martes 20 de octubre, el dólar oficial cotiza en el Banco Nación a $1495 para la compra y $1545 para la venta. Dólar Blue - $1565 Dólar tarjeta - $2002 Dólar MEP - $1539 Contado con Liqui - $1627,65

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