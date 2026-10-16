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16 de octubre de 2026 - 18:34
Economía.

El riesgo país subió por sexto día consecutivo y los bonos volvieron a caer

Los mercados financieros cerraron la semana con resultados negativos, en medio de pérdidas en Wall Street y movimientos en el dólar y las reservas del Banco Central.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Bonos y riesgo país (Foto ilustrativa)

Bonos y riesgo país (Foto ilustrativa)

El riesgo país de Argentina volvió a subir este viernes 16 de octubre y acumuló su sexta jornada consecutiva en alza. El indicador elaborado por JP Morgan aumentó 24 unidades y alcanzó los 648 puntos básicos, mientras que los bonos soberanos en dólares registraron pérdidas promedio del 1,5% y las acciones argentinas también terminaron en terreno negativo.

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La jornada estuvo marcada por un contexto internacional desfavorable, con retrocesos en los principales índices de Wall Street y una fuerte suba del precio del petróleo. En el mercado local, el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó un 0,4%, hasta los 2.848.945 puntos.

Riesgo país y bonos argentinos: cómo cerraron los mercados

Los títulos públicos argentinos denominados en dólares, conocidos como bonos hard dollar, finalizaron la rueda en sus valores mínimos del día, con una caída promedio del 1,5%.

Esta baja estuvo acompañada por un nuevo incremento del riesgo país, indicador que refleja la diferencia entre los rendimientos de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro estadounidense utilizados como referencia.

El avance hasta los 648 puntos básicos representa una señal de mayor percepción de riesgo por parte del mercado financiero y puede afectar las condiciones de financiamiento internacional del país.

En paralelo, Wall Street también registró pérdidas. El índice tecnológico Nasdaq retrocedió un 2,1% durante la jornada, mientras que el Dow Jones cerró con una baja del 0,3%.

Qué pasó con el dólar y las reservas del Banco Central

En el mercado cambiario argentino, el dólar mayorista aumentó cinco pesos, equivalente al 0,3%, y cerró en $1.518.

Por su parte, el dólar oficial del Banco Nación terminó sin cambios, a $1.535 para la venta, después de haber tocado los $1.530 durante la mañana. El dólar blue subió diez pesos y alcanzó los $1.555.

Riesgo pa&iacute;s en Argentina.

Riesgo país en Argentina.

Mientras tanto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 68 millones en el mercado de contado, sobre una oferta total de USD 634,7 millones.

Las reservas internacionales brutas aumentaron USD 196 millones y alcanzaron los USD 50.236 millones, su nivel más alto desde el 14 de septiembre.

El petróleo subió y hubo movimientos en las acciones argentinas

En el plano internacional, los precios del petróleo registraron importantes aumentos ante la incertidumbre sobre el suministro en Oriente Medio.

El barril de Brent subió un 3,5%, hasta USD 109,67, mientras que el petróleo WTI avanzó un 3,8%, hasta USD 101,72.

En este contexto, algunas compañías energéticas argentinas que cotizan en Wall Street mostraron resultados positivos. Las acciones de YPF aumentaron un 1,8%, hasta USD 52,03, y Vista Energy registró una recuperación del 2,8%.

De esta manera, los mercados argentinos finalizaron la semana con una nueva suba del riesgo país y retrocesos en los bonos soberanos, aunque con un incremento de las reservas internacionales del Banco Central.

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