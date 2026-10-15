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15 de octubre de 2026 - 12:03
Mercados.

Las acciones argentinas se desploman y el riesgo país llega a 640 puntos

Los mercados argentinos operan en baja este jueves 15 de octubre, mientras el riesgo país alcanzó su nivel más alto de octubre y retroceden los bonos.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El riesgo país subió 24 puntos y los bonos cayeron

Los bonos soberanos argentinos en dólares, tanto Bonares como Globales, registraban una caída promedio del 0,7%. Como consecuencia de la baja de los títulos públicos y de los movimientos en las tasas de los bonos estadounidenses, el riesgo país elaborado por JP Morgan aumentó 24 unidades y alcanzó los 640 puntos básicos.

Este indicador mide la diferencia entre el rendimiento de la deuda argentina y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Cuanto más elevado es, mayor es el costo que enfrenta el país para conseguir financiamiento en los mercados internacionales.

Qué pasó con las acciones argentinas

El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires retrocedía un 0,9% en pesos, hasta ubicarse cerca de los 2.810.000 puntos. En lo que va de 2026, el principal indicador bursátil argentino acumula una pérdida del 8% en pesos y del 13% en dólares.

En Wall Street también predominaban los números negativos entre las empresas argentinas. Satellogic caía un 5% e YPF retrocedía un 1,6%. Sin embargo, algunas compañías lograban recuperarse: Globant avanzaba un 8% y Bioceres registraba una suba del 4,1%.

Qué factores siguen los inversores

Además del comportamiento de los mercados internacionales, los operadores analizan los resultados de la última licitación de deuda del Tesoro argentino. El Gobierno adjudicó 6,6 billones de pesos frente a vencimientos por 4,9 billones, lo que permitió renovar el 136% de las obligaciones y absorber aproximadamente 1,7 billones de pesos. Mientras tanto, los principales índices de Wall Street mostraban resultados mixtos, en un contexto de incertidumbre financiera internacional. Las cotizaciones pueden modificarse durante el resto de la jornada bursátil.

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