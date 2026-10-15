Las acciones argentinas se desploman y el riesgo país llega a 640 puntos

Día complicado para los mercados: caen las acciones y sube el riesgo país

Los mercados financieros argentinos atraviesan una jornada negativa este jueves 15 de octubre. Las acciones y los bonos soberanos registran pérdidas, mientras que el riesgo país subió hasta los 640 puntos básicos, su valor más alto desde el 2 de octubre. Los datos corresponden a las cotizaciones registradas alrededor de las 11:20.

El riesgo país subió 24 puntos y los bonos cayeron Los bonos soberanos argentinos en dólares, tanto Bonares como Globales, registraban una caída promedio del 0,7%. Como consecuencia de la baja de los títulos públicos y de los movimientos en las tasas de los bonos estadounidenses, el riesgo país elaborado por JP Morgan aumentó 24 unidades y alcanzó los 640 puntos básicos.

Este indicador mide la diferencia entre el rendimiento de la deuda argentina y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Cuanto más elevado es, mayor es el costo que enfrenta el país para conseguir financiamiento en los mercados internacionales.

Qué pasó con las acciones argentinas El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires retrocedía un 0,9% en pesos, hasta ubicarse cerca de los 2.810.000 puntos. En lo que va de 2026, el principal indicador bursátil argentino acumula una pérdida del 8% en pesos y del 13% en dólares.

En Wall Street también predominaban los números negativos entre las empresas argentinas. Satellogic caía un 5% e YPF retrocedía un 1,6%. Sin embargo, algunas compañías lograban recuperarse: Globant avanzaba un 8% y Bioceres registraba una suba del 4,1%. Qué factores siguen los inversores Además del comportamiento de los mercados internacionales, los operadores analizan los resultados de la última licitación de deuda del Tesoro argentino. El Gobierno adjudicó 6,6 billones de pesos frente a vencimientos por 4,9 billones, lo que permitió renovar el 136% de las obligaciones y absorber aproximadamente 1,7 billones de pesos. Mientras tanto, los principales índices de Wall Street mostraban resultados mixtos, en un contexto de incertidumbre financiera internacional. Las cotizaciones pueden modificarse durante el resto de la jornada bursátil.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.